Yasal hükmü yok

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, tüm Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısını kabul etti.

Ukrayna-Rusya savaşının 3. yılı geride kalırken BM Genel Kurulu, acil oturum için bir araya geldi.

Oturumda, Ukrayna'nın hazırladığı, "Rus güçlerinin derhal geri çekilerek savaşın sonlandırılmasını" talep eden ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından da desteklenen karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Genel Kurul'daki oylamada 18 "hayır" oyuna karşılık 93 "evet" oyuyla Ukrayna'nın tasarısı kabul edildi. Oylamada 65 ülke çekimser kaldı.

Oylamada, ABD ve Rusya tasarıya "hayır" oyu verirken, Türkiye "evet" oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

Ukrayna'nın sunduğu ve Genel Kurul'da kabul edilen kararda, Rus işgalinin, üç yıldır devam ettiği ve sadece Ukrayna için değil, diğer bölgeler ve küresel istikrar için de "yıkıcı ve uzun süreli sonuçlar doğurmaya devam ettiği" belirtildi.

AB ülkelerinin de desteklediği kararda, iki ülke arasında devam eden düşmanlıkların derhal durdurulması, BM Şartı ve uluslararası hukuka uygun barışçıl bir çözüm bulunması, daha fazla tırmanışı önlemek için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması ve Rusya'nın, Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırlarından derhal, eksiksiz ve koşulsuz geri çekilmesi çağrısı yapılıyor.

Öte yandan Ukrayna'nın tasarısının yanı sıra ABD tarafından sunulan tasarıda "Rusya-Ukrayna çatışması" ifadesi için "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı tam kapsamlı işgali" şeklinde yapılan değişikliklerin salonda kabul edilmesi sonucu, ABD kendi tasarısının oylamasında çekimser oy kullandı.

ABD'nin tasarısı 8'e karşı 93 oyla kabul edilirken, 73 ülke de çekimser kaldı.

Genel Kurul'da alınan kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

