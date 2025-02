Annesine armağan etti

Başarılı sunucu Çilem Dağıstanlı, İstanbul Aydın Üniversitesi ve The Community Media tarafından düzenlenen III. Altın Yonca Ödülleri kapsamında “KKTC Yılın En İyi Sunucusu” ödülüne layık görüldü.

Sunuculuk kariyerinde disiplin, özveri ve titizlikle çalışma prensibini benimseyen Dağıstanlı, ödüllerin bir teşvik olduğunu ancak asıl önemli olanın işine duyduğu saygı ve sorumluluk olduğunu belirtti. “En iyi olma çabası değil, yaptığım işe duyduğum saygı ve sorumluluk beni her gün daha ileriye taşıyor” diyerek, başarısının temelinde tutkusu ve azmi olduğunu vurguladı.

Bu ödül, Dağıstanlı için sadece mesleki bir başarı değil, aynı zamanda hayatının en değerli insanı olan annesi için de anlam yüklü bir armağan oldu. Her zaman yanında olan, desteğini ve sevgisini hiç esirgemeyen annesi, onun en büyük ilham kaynağı oldu. Dağıstanlı, ödülü annesine ithaf ederek, “Bu ödül, beni her zaman koşulsuz destekleyen, sevgisiyle yolumu aydınlatan annem içindir” dedi.

En büyük motivasyon

Hem Türkiye’de hem de KKTC’de gerçekleştirdiği sunumlar, katıldığı organizasyonlar ve iş birliği yaptığı dernekler ile firmaların kendisine duyduğu güvenin en büyük motivasyonu olduğunu belirten Dağıstanlı, her gün kendini geliştirerek, çizgisini bozmadan ve daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Eğitim alanında önemli bir kurumdan böyle bir ödül almanın kendisi için anlamlı olduğunu belirten Dağıstanlı, duruşu, sesi ve diksiyonu ile sunumlarına kattığı profesyonellikle her iki ülkede de büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Bu önemli ödül için teşekkürlerini sunan Çilem Dağıstanlı, en büyük destekçisi annesine minnettarlığını bir kez daha dile getirerek, kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğini belirtti.