Hedef daha güvenli hizmet

Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü proje kapsamında Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü kalite toplantısı düzenledi.

Verilen bilgiye göre; toplantıya, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, TÜSEB’e bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Başkanı Doç. Dr. Bayram Demir, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Danışmanı Dr. Hasan Güler ve bilim insanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, iki buçuk yıldır süren yasal çalışmalar sonucunda kalite sisteminin eğitim sürecini başlattıklarını belirtti.

Oygar, sağlıkta kalite standartlarının önemine vurgu yaparak, hasta ve çalışan güvenliğini artırmayı, hataları minimize etmeyi ve işlemleri belirlenen kılavuzlara uygun şekilde gerçekleştirmeyi ve bu kapsamda kurumların denetlenmesini amaçladıklarını ifade etti.

Oygar, bu sistemin KKTC'deki hastane ve sağlık merkezlerine entegre edilmesiyle hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının daha güvenli bir ortamda hizmet alıp vereceğini kaydetti.

Sağlık hizmetlerinde kalite ve standartların belirlenmesini öngören yasa çalışmasının Meclis’te olduğunu hatırlatan Oygar, geçen hafta yapılan toplantı sonucunda yasanın tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde Meclis’te ilgili komiteden geçerek en kısa sürede yasallaşmasını beklediklerini belirtti.

Faydalı bir çalışma

TÜSKA Başkanı Doç. Dr. Bayram Demir, KKTC’de bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, “Burada, kardeş vatanımız için sağlıkta kalite sisteminin tesisi adına bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Umarım bu toplantı verimli ve faydalı bir çalışma olur” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Danışmanı Dr. Hasan Güler de, yasal düzenlemelerin önemine dikkat çekerek, “KKTC’de sağlıkta kalite çalışmalarının başlaması için elimizden gelen desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.

Eczacı Ercan Koca ise, sağlıkta kalite yolculuğuna 2012 yılında Türkiye’de başladığını ve bu süreçte akreditasyon sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarına dahil olduğunu belirtti. Koca, bugünkü sunumunda, sağlıkta kalite ve akreditasyon sistemlerinin kurulumu için gereken alt sistemlerden bahsedeceğini, ayrıca ilaç güvenliği konusunda da bilgiler paylaşacağını kaydetti.

