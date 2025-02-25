Adil ve kalıcı olmalı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aradan sonra yeniden toplandı. Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşırı sağ hareketler bugün Avrupa'da siyasetin belirleyici aktörleri haline gelmiştir" diye konuştu.

Erdoğan, "Avrupa Birliği'ni içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir" ifadelerini kullandı. Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını müzakereyle sona erdirme girişimini olumlu bulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece Ukrayna'nın da dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan şunları söyledi:

"Yüz binlerce insanın hayatına mal olan, her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu savaşın artık son bulmasını istiyoruz. Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmayacağı şiarıyla ilk günden beri barışın tesisi için gayret gösterdik. İki komşu ülkeyle de dengeli ilişkiler geliştirdik. Mart 2022'de İstanbul'da iki ülke arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık. Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirdik. Sayın Trump'ın savaşı müzakereler yokuyla bitirme iradesini prensipte olumlu karşılıyoruz. Ama burada adil ve kalıcı barışa giden yol ancak ilgili tüm tarafların temsil edildiği bir denklemle açılabilir. Bugüne kadar kurulan tüm masalarda Rusya dışlanmış ve netice alınamamıştı. Yeni süreçten sonuç isteniyorsa Ukrayna mutlaka sürece dahil edilmelidir. Biz görüşmelere ev sahipliği yapmak dahil, sürecin kalıcı barışa tahvili için her türlü desteği vermeye hazırız."

Kısa sürede netice alabiliriz

Erdoğan, ayrıca "Aşırı sağ hareketler bugün Avrupa'da siyasetin belirleyici aktörleri haline gelmiştir" diye konuştu.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Aşırı sağ hareketler bugün Avrupa'da siyasetin belirleyici aktörleri haline gelmiştir. Avrupa merkez siyaseti zamanın ruhunu doğru okuyamadı. Bir döneme tüm sorunların ilacı olarak gösterilen Liberal Demokrasi eski etkisini yitirmiştir.

Çoğu çocuk ve kadın 61 binden fazla sivilin katledilmesini seyreden Batılı kuruluşlar ve liderler, Gazze'deki insanlık sınavında sınıfta kalmışlardır.

Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibara, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye, Türkiye'nin tam üyeliği kurtarabilir. Türkiye'nin birliğe tam üyeliği kurtarabilir. Avrupa Birliği bu gerçeklerle ne kadar erken yüzleşirse kendileri için o kadar iyi olacaktır. Gerekli irade gösterilirse kısa sürede netice alabiliriz."

