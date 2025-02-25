‘İstikrarın teminatı’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bir ülkenin kalkınması, ekonominin daha da gelişmesi için istikrar önemlidir. Türk askerinin varlığı hem Kıbrıs Türkleri hem de Rumlar için adadaki barış, güvenlik ve istikrarın teminatıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs davasına ve Kıbrıs Türkünün mücadelesine tam destek verdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile kurulan iş birliklerinin önemine değinerek, tüm ambargo ve haksızlığa rağmen Türkiye Cumhuriyeti ile bir başarı öyküsü yaratıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara ziyareti kapsamında, Bengü Türk’te yayımlanan "Kızılelma" programına konuk olarak açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Verilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Tatar programda, Ankara’da AK Parti 8. Olağan Kongresine katıldığını ve kongrede olmanın büyük bir onur olduğunu belirterek, kongrede, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kadim bağların ne kadar önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi.

“Şeref konukları olarak hitap edilmemiz ve orada yer almamız bizi çok gururlandırmıştır. Şahsım ve KKTC halkı adına Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti teşkilatlarına teşekkür etmek istiyorum” diyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongrede anlamlı bir konuşma yaptığına ve önemli mesajlar verdiğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Ben bir Kıbrıs Türkü olarak Cumhur İttifakı'nın Kıbrıs davasına verdiği desteğin çok önemli olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kongrede yüzde yüz oy alarak yeniden genel başkan seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye’nin başta savunma sanayisiyle lider bir ülke olarak ortaya koyduğu iradenin gelecek için büyük umutlar verdiğini söyledi.

“Rum tarafı tanınmış bir devlet olmayı kullanıyor”

Programda, Kıbrıs’ta federal temelde bir çözümün mümkün olmadığı, Rum tarafının tanınmış bir devlet olmasını kullandığını ve eşitlik temelinde Kıbrıs Türkü ile bir ortaklığı onaylamayacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu nedenle yeni bir siyaset geliştirilmesi gerekiyordu. Bu siyaset de iki devletli siyasettir. Federal temel Avrupa Birliği içerisinde çoğunluğun azınlığı ezeceği, yok edeceği ve asimile edeceği, Türk hükümeti ile bağları kopartacağı bir yapıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün son bulması ve Türk askerinin adadan çekilmesini içeren federal çerçevenin Kıbrıs Türkünün sonunun başlangıcı anlamına geldiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti: “İki devletli siyasette ise bir anlaşma olacaksa, iki devletin, kuzeydeki devlet Türk devleti, güneydeki devlet Rum devleti, yan yana yaşayan iki devletin birlikte iş birliği ile çözüm olabileceği noktasında Cumhur İttifakı bize tam destek vermiştir.”

