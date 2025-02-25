Sapla saman karıştırılıyor

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 12.10’da Ziya Öztürkler başkanlığında yasama gündemiyle toplandı.

Genel Kurul’un dünkü gündeminde, “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi” vardı.

Meclis Genel Kurulunda ilk önce onaya sunuşlara yer verildi.

Buna göre, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Yasa Tasarısı’nın ivedilikle komite görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik)Yasa Önerisinin Genel Kurulda üçüncü görüşmesinin yapılmasıyla ilgili tezkere de oy birliğiyle kabul edildi.

Bilgiye sunuşlarda ise, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yeniden komiteye çekildiği belirtildi.

Arıklı: Savcılıktan görüş alınacak

Muhalefet milletvekillerinin bu konuda bilgi istemesi üzerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı kürsüye çıktı.

Arıklı, araç devirleriyle ilgili harçların güncellenmesi gerektiğini, söz konusu tasarıda sadece kiralık araçlarla ilgili düzenleme olduğunu, yeniden düzenleme yapabilmek için tasarıyı komiteye çektiklerini belirtti.

Erhan Arıklı, söz konusu yasa tasarısında Anayasaya aykırı düzenlemeler olduğunu da aktararak, Savcılıktan görüş alma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kaçak taksicilik konusunda yerinden söz alan milletvekillerini de yanıtlayan Bakan Arıklı, kaçak taksiciliğin ciddi bir yara olduğunu kaydetti. Arıklı, düzenlemeyle ilgili endişe duyulmamasını isteyerek, “Tasarıyı yeniden inceleme ihtiyacımız var” dedi.

Canaltay ve Atun tasarı okudu

Genel Kurul’da daha sonra Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili görüşmeye geçildi. Yasa tasarısı ile ilgili rapor Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından okundu.

Tasarının üçüncü görüşmesi ivediliği olmadığı için bir sonraki toplantıya bırakıldı.

Genel Kurulda dün Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi de görüşülerek oy birliğiyle onaylandı.

Öneriyle ilgili raporu İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun okudu.

Barçın: 5 ay işe gitmeden maaş alan

CTP Milletvekili Devrim Barçın Genel Kurulda söz aldı.

Yasaya aykırı atamalar ve sözleşme uzatmaları olduğunu savunan Barçın, sözleşmesi bitmesine rağmen 5 ay işe gitmeden maaş alan personel olduğu iddiasını dile getirdi.

Bu konuyu geçen hafta da gündeme getirdiğini anımsatan Barçın, iddialarını doğrular şekilde söz konusu kişinin sözleşmesinin Bakanlar Kurulu kararıyla uzatıldığını söyledi.

Barçın, Maliye Bakanı’nın böyle bir durum varsa gereğini yerine getireceği konusunda söz verdiğini ifade ederek, Özdemir Berova’dan yanıt beklediklerini ifade etti.

Din İşleri Başkanı’nın atamasıyla ilgili de eleştiride bulunan Barçın, Din İşleri Dairesi Yasası’na göre daire içinden müdür atanacak kişinin yöneticilik hizmetleri sınıfında en az 3 yıl çalışması gerektiğini ifade ederek, bu niteliğe haiz olmayan bir kişinin Başbakan’ın önerisi ve Cumhurbaşkanı’nın onayıyla atandığını söyledi.

Berova: Yasaların gereğini yerine getireceğiz

Maliye Bakanı Özdemir Berova, kürsüyle çıkarak Barçın’ı yanıtladı, sözleşmeli personel alım yönetimlerini bozanın, genişletenin CTP’nin de hükümette olduğu dörtlü koalisyonda olduğunu belirtti.

İddiaların Sayıştaylığa iletildiğini kaydeden Berova, “Biz öyle bir bulguya rastlamadık. Savcılıktan da görüş alacağız. Yasaların gereğini yerine getireceğiz” dedi.

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Bu kişi sözleşmesi bitmesine rağmen yasaya aykırı şekilde 5 ay maaş çekti mi çekmedi mi, çekti ve Bakanlar Kurulu Savcılık görüşü olmadan süreyi uzattı.” ifadelerini kullandı.

Yerinden söz alan Maliye Bakanı Özdemir Berova, Barçın’ı propaganda yapmak ve “sapla samanı” karıştırmakla suçladı.

Şahali’den Berova’ya eleştiri

CTP Milletvekili Erkut Şahali, kürsüye çıkarak Başbakanlıkla ilgili bir yasa ve Başbakanlık bünyesindeki bir personel hakkında konuşulurken Başbakan Ünal Üstel’in Genel Kurul salonunda olmamasını ve Maliye Bakanı’nın Devrim Barçın’a verdiği yanıtı eleştirdi.

Şahali, “Bitmiş bir sözleşme var, 5 ay boyunca yasal zeminden yoksun bir ödeme yapılmış, yasal kılıfa girmesi için sözleşme Bakanlar Kurulu’ndan uzatılmış.” ifadelerine yer verdi.

Düşünce ve vizyonla değil Ünal Üstel’in talimatıyla adım atıldığını savunan Şahali, “Siz günahsızsınız. Yanlışın sahibi cesaret gösterip Genel Kurul’a gelsin.” dedi.

Erkut Şahali, Din İşleri Başkanlığı’na yapılan atamayı da eleştirdi.

Atun, Üstel’i savundu

Yerinden söz alan UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, Başbakan’a söylenen sözlerin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Başbakan’a sorulacak soruların başka biri tarafından cevaplanabileceğini de belirten Atun, “Bu konu Başbakan'ın uhdesinde. Ünal Üstel, meseleden kaçmaz. Erkut Şahali’nin bu şekilde konuşması doğru değil.” dedi.

Meclis bugün de toplanacak

Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik)Yasa Önerisi oylandı. Öneri oy birliğiyle kabul edildikten sonra iki ek sunuşa yer verildi.

Ek sunuşlarda, Dijital Dünyada Çocuk Haklarına İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite yeniden oluşuma ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Komitede ivedilikle görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul dünkü çalışmasını tamamladı. Genel Kurul, bugün saat 10.00’da denetim gündemiyle toplanacak.