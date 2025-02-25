Önemli konular irdelenecek

Gözde Süreç SARI

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu (BTHK) ile Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Lefke Avrupa Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "KKTC Bilişim Günleri” dün başladı.

Etkinliğin açılış konuşmalarını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBD Bilişim Günleri Koordinatörü Deniz Tiryakioğlu, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, LAÜ rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Ademgil, BTHK Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı ve LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk yaptı.

Etkinlikte, “dijital dönüşüm, geleceğin meslekleri, yapay zeka, bulut bilişim ve güvenlik, girişimcilik ve melek yatırımcı nedir” konuları irdelenecek.

Tatar’dan Bayraktar’a teşekkür

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Bilişim Derneği’nin çalışmalarının önemine vurgu yaparak, KKTC’nin bu başarı ve çalışmalardan ilham aldığını belirtti.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a ve katkı koyan herkese teşekkür eden Tatar, bilim çalışmaları adına gençlere umut sağlayacağını söyledi.

BTHK Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, "KKTC Bilişim Günleri” ile bilgi teknolojileri alanında bilgi paylaşımını ve yeni işbirliği olanaklarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe, derneğin 1970’te kurulduğunu söyleyerek, derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Aktepe, KKTC’nin bilişim alanında güçlenmesi amacıyla vizyon yürüttüklerini söyleyerek, BTHK ile imzalanan protokol doğrultusunda bilişim altyapısının güçlendirilmesi gibi önemli adımlar atıldığını belirtti.