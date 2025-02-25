Soğuklar etkili oldu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), santrallere yapılan bakım ve yatırımlar sayesinde yılın en soğuk günlerinde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin kesintisiz bir şekilde sağlandığını açıkladı.

Kıb-Tek'ten sosyal medyada ortaya atılan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, geçen yıl 380 MW olan maksimum kış yükünün bu yıl 456 MW’a yükselerek yaklaşık yüzde 18’lik bir artış gösterdiği belirtilirken, “Kıb-Tek, devam eden çalışmaları ve yatırımlarıyla halkımıza kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

Başbakanlık önderliğinde, doğabilecek enerji ihtiyacı öngörülerek, arızalı santraller tamir edildiği ve yeni santrallerin devreye alındığı ifade edilen açıklamada ayrıca, enerji tedariki sağlanan AKSA’nın da kapasitesinin artırılarak, bölgelerde yaşanabilecek enerji eksikliğinin önüne geçildiği kaydedildi.

Kıb-Tek’in tüm bölgelerde altyapı çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü ve ekiplerin aralıksız çalıştığı belirtilen açıklamada ayrıca, Türkiye’den getirilmesi planlanan kablo ile elektrik projesi için de teknik çalışmaların aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Kıb-Tek, sosyal medyadaki olumsuz açıklamaların kurumu yıpratma ve popülizm amacı taşıdığını belirterek, halkın bu iddialara itibar etmemesi çağrısında bulundu. Açıklamada, yatırımların devam ettiği ve kesintisiz hizmetin sürdürüleceği vurgulandı.

