Yayladağı kapısı açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Suriye'de Esad döneminin sona ermesine ilişkin ilk açıklama geldi. "61 yıldır zorbalıkla süren Baas diktatörlüğü tamamen çöktü" diyen Erdoğan, Başkent Şam'ın asıl sahiplerine geçtiğini söyledi. Suriyeli sığınmacıların yavaş yavaş ülkelerine döneceğini de belirten Erdoğan, bunun için Yayladağı sınır kapısının açılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıklamalarda bulunarak Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasıyla ilgili konuştu.

Türkiye'nin başka bir ülkenin toprağında gözü olmadığını da ifade eden Erdoğan, "Sınır ötesi harekatlarımızın yegane amacı vatanı ve vatandaşlarımızı terör saldırılarından korumaktır" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

“Suriyeli kardeşlerimiz canını kurtarmak için bizim canımızı çaldı. Az değil 4,5 milyon Suriyeli bizim evimizde misafir oldu. Bir dönem nüfusu 3 milyon 700 bine ulaşan, ancak şimdi sayıları 2,9 milyona düşen Suriyeli muhacirlere, 13 yıl boyunca biz ensarlık yaptık. Bunu da açık söylüyorum, yüksünerek, şikayet ederek değil, inancımızın ve komşuluk hukukumuzun gereği olarak memnuniyetle yerine getirdik. Biz muhalefetle bu konuda ne kavgalar verdik? Onlar, 'İktidar olur olmaz sizi kovacağız.' derken biz tam tersine, 'Biz ensarız onlar muhacirdir.' demek suretiyle onları evimizde misafir etmenin erdemine ulaştık.

Yüzyıllardır, mazlumların eman bulduğu bu ülke, Allah'a hamdolsun, Suriyeli mazlumlara da güvenli, korunaklı, müşfik bir liman oldu. Bu emsalsiz misafirperverlik, insanlık tarihine altın harflerle yazılacaktır. Türkiye zor bir dönemde, zor bir imtihanı alnının akıyla vermeyi başarmıştır. Türk Milleti, kara günlerinde Suriyeli mazlumlara kucak açmasının izzetini, bir şeref payesi olarak ebediyen taşıyacaktır. Bugün bir kez daha muhalefetin kışkırtmalarına aldırmadan, mazluma kol kanat geren necip milletimin her bir ferdine teşekkür ediyorum.

Suriye istikrara kavuştukça, inşallah gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler de artacaktır. Suriyeli kardeşlerimizin 13 yıldır süren vatan hasreti, inancım ve duam odur ki artık yavaş yavaş son bulacaktır. Bunun şimdiden emarelerini görmeye başladık. Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapısı'nı da geçişlere açıyoruz.”

