Öneri sunuldu 

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Deniz Komutanlığı’nın güçlendirilmesi konusunda bir dizi öneriler sunuldu.

Fileleftheros gazetesi; Jeopolitik, savunma ve güvenlik analisti akademisyen Dr. Petros Savvidis’in Rum Savunma Bakanlığı, RMMO’nun katkılarıyla açık deniz karakol gemisinin bir devriye görevine katılmasının ardından kaleme aldığı analiz yazısını “Deniz Komutanlığı Gemisiyle Devriye” başlığıyla aktardı.

Savvidis; RMMO Deniz Komutanlığı’nın, az sayıda küçük ve orta ölçekli, gemilere yönelik (korvet ya da destroyer) füze donanımlı deniz araçları ile hava desteği ve gizlenme olanağı olmadan Doğu Akdeniz’de açık denizde görev yapmasının Türkiye nedeniyle imkansız göründüğüne dikkat çekti. Bunu ancak Deniz Komutanlığı’nda “firkateyn, korvet, destroyer gibi modern su üstü imkanları, denizaltılar ve denizaltı karşıtı hava araçlarından oluşan Doğu Akdeniz saldırı grubu oluşturulması ile mümkün olabileceğini” savundu.

Savvidis, Rum Yönetiminin mali kaynak sağlaması şartıyla Deniz Komutanlığının edinmesi gerektiğini önerdiği sistemleri şöyle sıraladı:

“-Doğu Akdeniz havzasının Güney kesiminin (Kıbrıs-İsrail-Mısır arası) ufuk ötesi deniz gözetleme sistemi (OTH-R) kurulması. Havzanın Batı’sını (Girit-Rodos-Kıbrıs arası) gözetlemek için Girit’e de benzer sistem kurulabilir.

-Radar, pruvada 76km’lik top, kıçta 40 km’lik top, Spike NLOS sistemi, SIMBAD Mistral ve insansız hava araçlarına karşı parazit sistemi gibi modern sistemlerle donatılmış açık deniz karakol gemisi filosu kurulması.

-İstihbarat toplama, gözlem ve teşhis görevleri ve ana gemiden ya da Kıbrıs kıyılarından konuşlandırılabilecek düşman hedefleri vuracak şekilde teçhizatla donatılmış yeterli sayıda insansız su üstü araçları (USV).

