Yazılı metinler sunuldu

ABD ile İran arasında kritik görüşmelerin ilki Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapıldı. Beyaz Saray, ABD ve İran heyetlerinin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yüz yüze ve doğrudan görüştüğünü doğruladı. Hürmüz Boğazı'nın görüşmelerde ciddi anlaşmazlık yarattığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan’da devam eden müzakere görüşmelerine ilişkin, ülkesinin 10 maddelik önerisinin Pakistan’a iletildiğini söyledi.

Sözcü Bekayi, Pakistan’da İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Bekayi, "İran’ın 10 maddelik önerisi Pakistan’a iletildi. Diplomasi alanından başı dik şekilde çıkmayı umuyoruz." dedi.

Bekayi, diplomatik faaliyet yürüttüklerini ancak askeri olarak da teyakkuzda olduklarını vurgulayarak, olası ateşkes ihlallerini de yakından takip ettiklerini ve Lübnan’da bulunan İran Büyükelçiliği ile irtibat halinde olduklarını belirtti.

İran devlet televizyonu ise Tahran'ın Pakistan aracılığıyla yapılan görüşmelerde "kırmızı çizgilerini" belirlediğini ve bu çizgilerin, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, savaş tazminatları, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasıyla ilgili bölgelerde gerçek ve istikrarlı bir ateşkes olduğunu" aktardı.

1979'dan bu yana en üst düzey yüz yüze görüşme

ABD basınında yer alan haberlerde, Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin, 1979'daki İran İslam Devrimi'nden bu yana ABD ile İran arasında yapılan en üst düzey yüz yüze temas olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın çok da uzak olmayan bir gelecekte yeniden açılacağını tahmin ettiğini belirtti.

ABD kanalı NewsNation'a göre, ABD Başkanı Trump, müzakerelerin başlamasının ardından ilk açıklamasını yaptı. Trump, "İslamabad'da görüşmeler başladı. Tahran çok uzak olmayan bir gelecekte Hürmüz Boğazı'nı açacak." dedi. ABD Başkanı, İran ile yapılan görüşmelerin iyi gitmediği takdirde harekete geçmeye hazır olduklarını vurguladı.

