Yasaya göre cezası ağır

Lefkoşa’da bir bankada çalışan C.İ., M.K., K.C.D. ve Ş.K., KKTC Başsavcılığı tarafından hesaplarına ted-bir konulan R.B.’nin işlem yapmasına izin ve onay verdikleri gerekçesiyle teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar aleyhine, “Mal Varlıklarına Tedbir Konulmasına Aykırı Harekette Bulun-ma” suçundan dava okunduğu açıklandı. Söz konusu suçun cezasının 6 yıl hapis, 50 bin Euro para cezası veya her iki cezayı öngördüğü belirtildi.

Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bankada görev yapan zanlıların, “Muhaceret Yasasına Aykırı Ha-reket, Görevi Kötüye Kullanmak ve İnsan Kaçakçılığı” suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan ve teminatla serbest bırakılan R.B.’nin hesaplarına KKTC Başsavcılığı tarafından tedbir koymasına rağmen işlem yapmasına izin verdiklerini söyledi. Polis, R.B.’nin 19 Kasım 2025 ile 2 Aralık 2025 tarihleri arasında kredi kartı ödemesi, POS alışveriş işlemleri, fatura ödemesi ve kredi taksit ödemesi yaparak, hesabın-daki 103 bin TL kullandığını aktardı. Polis, paranın tedbirli hesaptan çıkışına izin ve onay verilerek Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına aykırı hareket edildiğini kaydetti.

Polis, zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, C.İ.’nin şube müdürü, M.K.’nin ope-rasyon yetkilisi, K.C.D.’nin müşteri temsilcisi ve Ş.K.’nin operasyon asistanı olarak görev yaptığını kay-detti. Polis, zanlılar aleyhine 6 yıl hapis veya 50 bin Euro para cezası öngören “Mal Varlıklarına Tedbir Konulmasına Aykırı Harekete bulunma” suçundan dava okunduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, zanlıların ve bir kefilin birer milyon TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

