Resmi açılış Şubat’ta

İskele Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kapalı Pazar Yeri’nde dün tezgahlar kuruldu. Cuma Pazarı’nın bundan böyle kapalı alanda kurulacağı belirtilirken, 6 Şubat’ta yapılacak resmi açılış öncesi esnafın yerini alabilmesi için tezgahların açıldığı kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kapalı Pazar Yeri’nde ürün satışı yapacak esnafın yerlerinin dün ger-çekleştirilen düzenleme ve planlama çalışmasıyla belirlendiği bildirildi. Belediye ekipleri tarafından titiz-likle yürütülen çalışma sonucunda, pazar alanında düzenli ve verimli bir yerleşim oluşturulduğu, esna-fın daha sağlıklı ve uygun koşullarda hizmet vermesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Kapalı Pazar Yeri’nin faaliyete geçmesiyle birlikte hem pazarcı esnafının hem de vatandaş-ların modern, güvenli ve konforlu bir ortamda alışveriş yapma imkânına kavuşacağı ifade edildi. Yeni pazar alanının, kent yaşamına önemli katkı sağlamasının yanı sıra, pazar kültürünün daha düzenli bir yapıya kavuşmasına da katkı sunmasının hedeflendiği belirtildi.

İskele Belediyesi, resmi açılış öncesinde Kapalı Pazar Yeri’ni kullanarak alışveriş yapan ve pazaryerine canlılık katan vatandaşlara teşekkür ederken, emekleri ve özverili çalışmalarıyla alanın kısa sürede aktif hale gelmesini sağlayan pazarcı esnafına da teşekkür etti. Kapalı Pazar Yeri’nin İskele halkına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

