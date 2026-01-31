‘Kurumlar çürüdü’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, pazartesi günü erken seçim önerilerini meclise sunacaklarını belirterek, demokrasinin ancak hesap veren, şeffaf ve sorumluluk alan bir yönetimle ayakta kalacağını ifade etti.

İncirli yaptığı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel ve hükümete eleştiriler yönelterek erken seçim çağrısını yineledi.

Yaşananların münferit bir olay olmadığını ve ülkenin en ağır siyasi skandallardan biri ile karşı karşıya olduğu ifade eden İncirli, “Bu skandalın siyasi sorumluları açıktır ve başında Sayın Ünal Üstel bulunmaktadır” dedi.

İncirli, "Başbakanlık Müsteşarı, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı ile İskan Komitesi Başkanı hakkında yolsuzluk iddiaları ve yargı süreçlerinin başladığını, UBP İskele Milletvekili ile UBP Girne Kadın Kolları eski başkanına ilişkin sahte diploma dosyalarının gündeme geldiğini, ardından Meclis Başkanı’nın sahte diploma ile bağlantılı usulsüz vatandaşlık iddialarının kamuoyuna yansıdığını" kaydetti.

Bu tablo karşısında hükümetin tutumunu eleştiren İncirli, “Bütün bu yaşananlara rağmen, hiçbir şey olmamış gibi davranan bir Başbakan ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

İncirli, kamuoyunda “herkes kirli, ben temizim” algısı yaratılmaya çalışıldığını savunarak, “hükümet eliyle devlet kurumlarının çürütüldüğünü, denetim mekanizmalarının zayıflatıldığını ve siyasi sorumluluğun yok sayıldığını”; üst düzey bürokratların görevden alınmasının ise sorumluluğu ortadan kaldırmadığını söyledi.

Hükümet derhal istifa etmeli

Yaşananları “skandal” olarak nitelendiren ve siyasi sorumluların açık olduğunu yineleyen İncirli, yapılması gerekenin net olduğunu kaydetti. İncirli, hükümetin derhal istifa etmesi ve erken seçimle halkın iradesine gidilmesi gerektiğini belirterek, “Bu hükümet derhal istifa etmeli, erken seçimin önü açılmalı ve halkın iradesine gidilmelidir. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak üzerimize düşeni yapacak ve Pazartesi günü erken seçim önerimizi Meclis’e sunacağız” ifadelerini kullandı.

Halk, CTP iktidarını bekliyor

CTP’nin halkın sandık talebine yanıt vereceğini ifade eden İncirli, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki günlerde erken seçim yasa önerisini Meclis’e sunacağız. Sadece Meclis’te değil, sokakta da toplumsal muhalefeti örgütlemeye devam ediyoruz. UBP içindeki vicdanlı isimlerin bile bu tablodan rahatsız olduğunu biliyoruz. Halkımız CTP iktidarını bekliyor.”