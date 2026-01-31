Kıbrıs kültürü tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kültürünün tanıtılması ve kültürel diplomasi alanındaki çalışmaların ele alınması amacıyla Ankara’da etkinlik düzenlendi.

Ankara Kent Konseyinin "Kültürel Pasaport" projesi kapsamında düzenlenen "Kıbrıs Türk Kültürü Tanıtım Günü Programı’na Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, büyükelçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sanatçılar katıldı.

Program kapsamında KKTC kadın kooperatiflerinin ürünleri, Kıbrıs mutfağından örnekler ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen "Lapta Hesap İşi" katılımcılarla buluşturuldu.

Ataoğlu: Kültürel değerler korunmalı

Bakan Ataoğlu Kıbrıs halkının kültürünü, sanatını ve geleneklerini büyük özveriyle yaşattığını belirterek, bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının kültürünün, halkın yaşanmışlıklarını, özlemlerini ve mücadelesini yansıttığını vurgulayan Ataoğlu, sanat, gastronomi ve halk danslarının bu birikimin önemli parçaları olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, kültürel değerlerin korunmasında özellikle kadınların ve sanatçılarının büyük rol üstlendiğine dikkati çekti.

Kadınların, kooperatiflerin ve kültür-sanat alanında emek veren herkesin özverili çalışmalarına teşekkür eden Ataoğlu, bu çabanın ülkenin tanıtımına ve kültürel mirasının yaşatılmasına önemli katkı sağladığını belirtti.

Ataoğlu, birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesi halinde kültürel değerlerin daha da ileriye taşınacağının altını çizdi.

Erhüman: Komşuluk ilişkileri güzel ve aile bağları güçlü

Nilden Bektaş Erhüman, Kıbrıs Türk kültürünün Fenikeliler, Venedikliler, Osmanlı ve Britanya gibi pek çok medeniyetin birikimiyle bugünlere geldiğine işaret ederek, bir toprakta yaşayanların o kültüre değer kattığını vurguladı.

Kıbrıs Türk kültüründe hoşgörü ve misafirperverliğin hakim olduğunu, komşuluk ilişkilerinin güzel olduğunu ve aile bağlarının güçlü olduğunu dile getiren Erhürman, Kıbrıs'a gelenlerin bu sıcaklığı hissedeceğini veya orada bulunanların bu sıcaklığı hissetmiş olabileceğini ifade etti.

Korukoğlu: Kültürümüz, genç kuşaklara aktarılan canlı ve dinamik bir mirastır

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ise "Kıbrıs Türk halkının kültürü sadece Türkiye'den taşınmış bir miras değil, Anadolu'nun ruhuyla Akdeniz'in dalgalarının adalarda yoğrulduğu yerel ve özgün bir Türk kimliğidir." dedi.

Kültürün bir halkın sesi olduğunu vurgulayan Korukoğlu, "Kıbrıs Türk halkı tarih boyunca karşılaştığı tüm sorunlara rağmen milli ve kültürel kimliğini muhafaza etmeyi başarmış, bu kimliği bulunduğu her ortamda yaşamış ve taşımıştır." ifadesini kullandı.

Her zaman KKTC'nin yanında olacağız

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'nın güçlü sivil toplum yapısı ve kadın emeğiyle şekillenen bir kent kimliğine sahip olduğunu belirterek Kent Konseyi çatısı altında 3 bin 400 sivil toplum kuruluşu, üniversiteler ve kamu kurumlarının ortak akılla çalıştığını ifade etti.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak ise kurumun patent, marka ve tasarım başvurularında dünyada üst sıralarda yer aldığını belirterek Türkiye'nin yenilik kapasitesinin her geçen gün arttığını söyledi. Durak, kurum olarak her zaman KKTC'nin yanında olacaklarını belirterek "Coğrafi işaretlerinin, görev alanımızın, sınai ülke kapasitesinin artırılması, teknolojik ürünlerin yükseltilmesi konusunda elimizden gelen ne varsa her zaman destek olmaya hazırız." dedi.

Programın sonunda, konuşmacılara plaket takdim edildi.

