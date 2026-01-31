Kasım’dan önce olmaz

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ile Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, tv2020’de yayınlanan “Gündem Özel” programına telefonla bağlanarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arıklı, karma oyun kaldırılması halinde yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılabileceğini söyledi. Erhan Arıklı, 2026 yılı Ocak ayında erken seçim yapılması ve bütçenin Meclis ile yeni hükümet tarafından hazırlanmasının hem etik hem de siyasi açıdan doğru olacağını daha önce dile getirdiğini ancak bu ihtimalin ortadan kalktığını belirtti. Arıklı, mevcut bütçenin hükümet tarafından hazırlandığını ifade ederek, “Bu bütçeyi sürdürmek bizim boynumuzun borcudur” dedi.

Muhalefet sadece siyasi şov yapıyor

Muhalefetin erken seçime hazır olmadığını savunan Arıklı, sadece siyasi şov yaptığını ileri sürdü. Arıklı, erken seçim çağrılarının tarih içermediği sürece sonuç vermeyeceğini belirterek, muhalefetin gerçekten erken seçim istiyorsa Meclis’ten çekilmesi gerektiğini belirtti. Muhalefetin, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılarla yüzleşmeye hazır olmadığını ifade eden Arıklı, muhalefetin plan ve projelerinin bulunmadığını, hükümetin yıpranmasını beklediğini söyledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Meclis’e erken seçim yasa önerisi sunması halinde tavrının ne olacağı yönündeki soruya yanıt veren Arıklı, böyle bir öneriyle hükümetin erken seçime zorlanamayacağını söyledi. Erken seçim kararının UBP ve Başbakan tarafından verileceğini ifade eden Arıklı, Meclis’te görüşülmesi gereken önemli yasalar bulunduğunu, bu yasaların akıbetine göre konunun değerlendirilebileceğini kaydetti. Başbakanın tamamlanması gereken projeler bulunduğunu dile getirdiğini aktaran Arıklı, kendisinin de fiber altyapı ve toplu taşıma projelerini tamamlamak istediğini belirtti.

Karma oya karşıyız

Karma oy konusundaki görüşlerini de paylaşan Arıklı, partisinin kurulduğu günden bu yana karma oya karşı olduğunu söyledi. Karma oyun siyasi etik kurallara aykırı olduğunu savunan Arıklı, kaldırılmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını belirten Arıklı, Türkiye’deki model örnek alınarak seçim ittifaklarının önünün açılması, seçim bölgelerinin üçe düşürülmesi ve seçim barajının da aşağıya çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Arıklı, bu taleplerin Demokrat Parti ile birlikte Başbakan’a iletildiğini söyledi.

Türkiye CTP’ye güvenmiyor

Arıklı, Türkiye erken seçim yapılmasıyla ilgili telkinde bulundu mu sorusunu da yanıtladı. Bakan Arıklı, Türkiye’nin, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne güven duymadığı için projelerin tamamlanması adına mevcut hükümetin devamını istediğini ileri sürdü. CTP’nin birçok projeye karşı çıkmasının güven sorunu yarattığını savunan Arıklı, CTP’nin bu konuda özeleştiri yapması gerektiğini ifade etti.

Erhan Arıklı, karma oyun kaldırılması halinde Kasım ayında erken seçime gidilmesinin mümkün olabileceğini de açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026, 09:47