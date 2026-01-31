Kuryelik yapıyor

Lefkoşa ve İskele’de düzenlenen operasyonda aracında ve evinde toplam 120 gram kokain, hassas terazi, 100 gram hintkeneviri ele geçirilen B.S.K. ile kız arkadaşı D.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında 7 gün ek süre alındı. Duruşmada zanlının uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan bir şahıs aracılığıyla temin ettiği, Lefkoşa ve Girne’de konumlara bıraktığı belirtildi.

Polis, 26 Ocak 2026 tarihinde Narkotik ekipleri tarafından Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda tu-tuklanan zanlının üzerinde 110 gram kokain olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini belirtti.

Polis, zanlının aracında yapılan aramada bir adet hassas terazi ve 10 gram daha kokain türü uyuşturu-cu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru; zanlının İskele’de kız arkadaşıyla birlikte kaldığı evde de arama yapılmaya gidildiğini kaydetti. Polis, erkek arkadaşının tutuklandığını duyan D.A.’nın evi terk ederken tespit edilerek tutuk-landığını kaydetti.

Polis, evin önündeki çöp kutusunda yapılan aramada 500 miligram hintkeneviri olduğu düşünülen madde ele geçirildiğini belirtti. Polis, zanlı D.A.’nın İskele’de, B.S.K.’nin ise Lefkoşa’da mahkemeye çıka-rılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti.



Uyuşturucuyu klima motorlarının arasına sakladılar

Polis, zanlıların itirafları ışığında kaldıkları apartmanın altıncı katında klima motorlarının arasında satışa hazır 93 paket halinde 100 gram hintkeneviri olduğu düşünülen madde ile iki adet hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru; zanlı B.S.K.’nin ifadesinde 24 Aralık 2025 tarihinde 500 gram hintkeneviri, 16 Ocak 2026’da 272 gram hintkeneviri ve 50 gram kokain, 22 Ocak’ta 250 hintkeneviri ile 50 gram kokain ithal ettiğini anlattığını açıkladı. Polis, zanlının Güney Kıbrıs’tan getirilen uyuşturucu maddeleri Lefko-şa’nın Ortaköy bölgesinde 4 ayrı konumdan aldığını, Girne’de birçok konuma bırakarak satışını yaptı-ğını söylediğini aktardı.

Polis memuru; soruşturmanın devam ettiğini, analize ve parmak izi incelemesine gönderilen emare-lerle ilgili sonuçların beklendiğini, aranan şahıslar olduğunu ve uyuşturucuların teslim alındığı noktalar ile bırakıldığı konumlarla ilgili kameraların inceleneceğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

