Kaçaklar tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, kaçak yaşamla mücadele kapsamında ülke genelinde başlatılan denetimlerde, ikamet izni bulunmayan toplam 12 kişinin tespit edildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapı-lan yazılı açıklamada, kaçak yaşamla mücadele denetimlerinin Göç Yönetim Merkezi koordi-nasyonunda, ilçe kaymakamlıkları ile Polis Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, son dönemde denetimlerin özellikle bölgelerin giriş ve çıkış noktalarında yoğunlaş-tırıldığı kaydedildi. Bu kapsamda Girne Kaymakamlığı ile Lefkoşa Kaymakamlığı ekiplerinin müşterek çalışmasıyla, Gazimağusa bölgesinde ise İskele Kaymakamlığı’nın da desteğiyle dene-timler gerçekleştirildi. Denetimler sırasında toplam 128 kişinin kontrol edildiği, yapılan kontrol-ler sonucunda ülkede ikamet izni bulunmayan 12 kişinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, ikamet izni bulunmadığı belirlenen kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı ve de-port sürecine geçildiği ifade edildi. Denetimler sırasında ikamet izni bulunmayan iki kişinin kaçmaya çalıştığı, ancak polis ekiplerinin takibi sonucu söz konusu kişilerin kısa sürede yaka-landığı da belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, kaçak yaşamla mücadelenin ülke genelinde planlı, koordineli ve kararlı bir şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

