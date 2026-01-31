İçişleri Bakanlığı, kaçak yaşamla mücadele kapsamında ülke genelinde başlatılan denetimlerde, ikamet izni bulunmayan toplam 12 kişinin tespit edildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapı-lan yazılı açıklamada, kaçak yaşamla mücadele denetimlerinin Göç Yönetim Merkezi koordi-nasyonunda, ilçe kaymakamlıkları ile Polis Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, son dönemde denetimlerin özellikle bölgelerin giriş ve çıkış noktalarında yoğunlaş-tırıldığı kaydedildi. Bu kapsamda Girne Kaymakamlığı ile Lefkoşa Kaymakamlığı ekiplerinin müşterek çalışmasıyla, Gazimağusa bölgesinde ise İskele Kaymakamlığı’nın da desteğiyle dene-timler gerçekleştirildi. Denetimler sırasında toplam 128 kişinin kontrol edildiği, yapılan kontrol-ler sonucunda ülkede ikamet izni bulunmayan 12 kişinin tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, ikamet izni bulunmadığı belirlenen kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı ve de-port sürecine geçildiği ifade edildi. Denetimler sırasında ikamet izni bulunmayan iki kişinin kaçmaya çalıştığı, ancak polis ekiplerinin takibi sonucu söz konusu kişilerin kısa sürede yaka-landığı da belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, kaçak yaşamla mücadelenin ülke genelinde planlı, koordineli ve kararlı bir şekilde sürdürüleceğini vurguladı.
Kaçaklar tespit edildi
Göç Yönetim Merkezi, polis ekipleri ve Lefkoşa ve Girne kaymakamlıkları ortaklaşa denetim gerçekleştirdi
İçişleri Bakanlığı, kaçak yaşamla mücadele kapsamında ülke genelinde başlatılan denetimlerde, ikamet izni bulunmayan toplam 12 kişinin tespit edildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapı-lan yazılı açıklamada, kaçak yaşamla mücadele denetimlerinin Göç Yönetim Merkezi koordi-nasyonunda, ilçe kaymakamlıkları ile Polis Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, son dönemde denetimlerin özellikle bölgelerin giriş ve çıkış noktalarında yoğunlaş-tırıldığı kaydedildi. Bu kapsamda Girne Kaymakamlığı ile Lefkoşa Kaymakamlığı ekiplerinin müşterek çalışmasıyla, Gazimağusa bölgesinde ise İskele Kaymakamlığı’nın da desteğiyle dene-timler gerçekleştirildi. Denetimler sırasında toplam 128 kişinin kontrol edildiği, yapılan kontrol-ler sonucunda ülkede ikamet izni bulunmayan 12 kişinin tespit edildiği bildirildi.
YORUM EKLE