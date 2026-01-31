Polise güven arttı

Kıbrıs’ın her iki kesiminde meydana gelen ciddi suçlarla ilgili rakamlar, özellikle güneyin cid-di tehdit altında olduğunu gösteriyor. Rum Adalet Bakanı Marios Hartsiotis, geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında 4 bin 96 ciddi suçun işlendiğini belirtirken, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 5.3 oranında bir artış görüldüğünü kaydetti.

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Alithia Gazetesi konuyla ilgili haberini “Güney Kıbrıs’ta Suç Oranları Yükselişte” başlıklı haberinde Hristodulidis hükümetinin başa gelmesinden sonra suç-larda meydana gelen artışlara dikkat çekti. Gazete; hükümetin açıklamalarının aksine istatistiki verilere göre asayiş durumunun daha da kötüleştiğini ve endişe verici boyutlara ulaştığını belirt-ti.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; Kuzey Kıbrıs’ta geçtiğimiz yılın aynı dönemin-de, yani ilk 9 ayda ciddi suçlarda yüzde 9.02 oranında bir azalma oldu. Polisin kayıtlarına göre; 9 aylık sürede bin 966 suç işlendi.

KKTC polisinin tüm ihbarları seri bir şekilde değerlendirerek gerçekleştirdiği operasyonların, suçların azalmasında etkili olduğu görülüyor.

Güneyde uyuşturucu patlaması

Bu arada Politis gazetesi Güney Kıbrıs’taki uyuşturucu rakamlarının arttığına dikkat çekti. Ga-zete; Rum Narkotik Şubesinin verilerine dayanarak Larnaka Havalimanı'nda, 2025 yılında top-lam 256 kilo hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti.

Habere göre; Baf Havalimanı'nda 2025 yılında 41 kilo; Limasol Havalimanı'nda 90.5 kilo tes-pit edilirken posta yoluyla 9.3 kilo, paket kargo aracılığıyla ise 235 kilo hintkeneviri ele geçi-rildi.

Güney Kıbrıs’a giriş kapılarında ele geçirilen toplam miktarın 2025 yılında 632 kilo hintkeneviri olduğunu yazan gazete, Güney Kıbrıs genelinde ise bu rakamın toplam 811 kiloya (hintkenevi-ri) çıktığını belirtti.

Habere göre, 2025 yılında ayrıca Baf Havalimanı'nda bir kilo; Limasol Limanı'nda 5 kilo; pos-ta yoluyla 36 gram ve paket kargo aracılığıyla 19.5 kilo kokain ele geçirildi.

Güney Kıbrıs’ta 2024-2025 yılında ele geçirilen toplam kokain miktarının hemen hemen aynı olduğunu yazan gazete 2024 yılında 52 kilo, 2025 yılında ise 51 kilo kokain ele geçirildiğini belirtti.

