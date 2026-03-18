Yönünüzü değiştirin

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, İran’a yönelik politikaları vicdanen destekleyemeyeceğini belirterek görevinden istifa etti ve Başkan Donald Trump’a çağrıda bulundu. Kent, yayımladığı mektupta Trump’a, İran politikalarını yeniden gözden geçirme çağrısı yaparak “Ya yeni bir yol çizebilirsiniz ya da ülkeyi kaosa sürükleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Kent’in istifası, ABD’de geniş yankı uyandırdı.

Kent, istifa gerekçesi olarak İran’ın ABD için yakın bir tehdit oluşturmadığını ve bu savaşın İsrail ve Amerikan lobisinin baskısıyla başlatıldığını öne sürdü. Orta Doğu’daki savaşların ABD için bir tuzak olduğunu belirten Kent, Irak Savaşı’ndan ders alınması gerektiğini vurguladı ve yönetim içindeki bazı medya çevreleri ile lobilerin dezenformasyon kampanyaları yürüttüğünü savundu.

11 kez çatışma görevine katıldığını ve eşi Shannon Mary Kent’i Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın saldırısında kaybettiğini hatırlatan Kent, “Amerikan halkına fayda sağlamayan bir savaş için yeni neslin gönderilmesini destekleyemem” dedi.

Başkan Trump, Kent’i bir yıl önce Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü için aday göstermiş ve sosyal medya üzerinden, Kent’in terörle mücadeledeki geçmişine dikkat çekerek, “Hayatını bu alana adamış bir isim” ifadelerini kullanmıştı. Trump, Kent’in küresel terör tehditlerine karşı etkin rol oynayacağını belirtmişti.

