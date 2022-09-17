Yoksullara destek 

Belçika'da kasım ve aralık aylarında hane başına aylık 135 euro doğalgaz ve 61 euro da elektrik yardımında bulunulacak.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ülkede yaşanan enerji krizi nedeniyle gerçekleştirilen toplantı bitiminde açıklama yaptı.

Toplantıda, federal hükümet olarak hızla artan enerji fiyatları karşısında haneleri ve işletmeleri desteklemek için yeni önlemleri belirlediklerine işaret eden De Croo, “Krizden en fazla etkilenen hanelere gelir ve enerji sözleşmelerine bağlı olarak kasım ve aralıkta doğalgaz faturalarına aylık 135 euro, elektrik faturalarında da aylık 61 euro indirim uygulanacak.” ifadesini kullandı.

Ülkede yoksullara yönelik sosyal enerji tarifelerinde olanların bu indirimlerden faydalanamayacağını anlatan De Croo, paketin değişken fiyatlı ve sabit ödemeli enerji sözleşmelerine sahip olanları kapsadığını belirtti.

De Croo, kalorifer yakıtı ile ısınanlara sağlanan 225 euroluk desteğin de 300 euroya yükseltildiğini ifade etti.

Yüksek enerji fiyatlarından mağdur olan işletmelere ve serbest çalışanlara yönelik önlemler de aldıklarına dikkati çeken De Croo, şirketlerin sosyal güvenlik primleri ve vergi ödemelerini ertelemelerine izin verileceğini, geçici bir enerji işsizlik desteği uygulanacağını, kasım ve aralık aylarında gaz ve elektrik vergilerinin düşürüleceğini, enerji faturaları nedeniyle iflasların erteleneceği açıkladı.

Belçika’da Flaman Bölgesi’nin enerji düzenleyici kurumu Vreg, ülkede yeni sözleşmeye yapan, ortalama miktarlarda tüketim gerçekleştiren bir ailenin yıllık elektrik faturasının 3 bin 256 euro, doğalgaz faturasının da 5 bin 954 euro seviyesine çıktığını açıklamıştı.

Belçika hükümeti, son dönemde enerji faturalarını düşürmeye yönelik çeşitli tedbirler uygulamaya koyuyor.

Belçika’da doğalgaz ve elektrikte KDV oranı yüzde 21’den yüzde 6’ya indirilmiş, yoksullara yönelik sosyal tarifeler uygulamaya girmişti.

Evini kalorifer yakıtı ile ısıtanlara 225 euro ve elektrik faturalarına katkı için abonelere 100 euroluk yardım sağlandı.