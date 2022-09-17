banner564
banner556

‘Kabul etmiyoruz’

Akça bölgesinde yaşayan Rumlar, Yeşil Hat boyunca dikenli tel örülmesini protesto etti

‘Kabul etmiyoruz’

  Lefkoşa’nın güneyindeki ara bölgeye dikenli teller ve demir kapıların yerleştirilmesini protesto etmek amacıyla bir gösteri yapılacağı belirtildi.

   Fileleftheros gazetesi Astromerit, Peristerona, Akaki(Akça), Denya, Avlona(Geçitköy), Mammari köy sakinlerinin, 25 Eylül’de, Dikenli Tellere karşı İnisiyatifin organizasyonuyla,       Akaki’de(Akça) protesto gösterisi yapacağını yazdı.
   Habere göre Akaki’deki protesto sabah 10.30-11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek ve  Trodos’a doğru olan ana yol kapatılacak.
   Gösteri ile ilgili yapılan açıklamada amacın, halka meşakkat çektirmek olmadığı ancak sert tedbirlerin alınmasına mecbur olunduğu dile getirildi.
   Açıklamada ayrıca ara bölgenin güney tarafına yerleştirilen demir kapıların, arazilerine doğru çıkan yollarda sorunlara neden olacağı da ifade edildi.    

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Fotalılar coştu
Fotalılar coştu
  1. KIBRIS

banner456

banner566

banner455

banner565