Muhtarlar konuşuyor

Ömer KADİROĞLU, Özlem ÇİMENDAL, Eylem ARSLAN

Diyalog, ‘KKTC’de en güvenilir kurumlar hangileridir ve en güvenilir kişiler kimlerdir?’ sorularını yanıtlayan 150 muhtarın görüşlerine yer vermeye devam ediyor. En güvenilir kurumlar hangileridir? sorusuna sırayla asker, Diyalog Medya, polis, en güvenilir kişiler kimlerdir? sorusuna ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan şeklinde cevap veren muhtarların görüşleri şöyle;

Durmuş Aşandır (Yukarı Taşkent Muhtarı)

“Güvendiğim kurumlar arasında Diyalog Medya, Belediyeler ve polisimiz var. İsimler arasında ise Gazeteci Reşat Akar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümg. Zorlu Topaloğlu ve polis müdürü Ahmet Soyalan’ı sayabilirim.”

Metin Işıktaş (Lefke Bademliköy Muhtarı)

“Güvendiğim ve adını sayabileceğim üç kurum. Asker, polis ve yargıdır. Onun dışında başka hiçbir kuruma güvenmiyorum. Güvendiğim isim ise yok. Hiçbir isme güvenmiyorum. Yandık kavrulduk, bizi mahvettiler, siyasilere de hiç güvenimiz kalmadı.”

İsmet Özpolat (Lefke Yeşilırmak Muhtarı)

“Güvendiğim üç kurum arasında size sayabileceklerim asker, polis ve yargıdır. Bunun dışında güvendiğim üç isim de yine bu kurumların başı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümg. Zorlu Topaloğlu, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik.”

Ali Yılmaz Çölaşan (Lefke Doğancı Muhtarı)

“Ne kurum olarak ne de isim olarak hiç kimseye güvenmiyorum. Siyasilere güvenim hiç yok. Ülkede güvenilecek hiçbir şey bırakmadılar. Her şey gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Güvenimiz kalmadı hiç kimseye.”

Fırat Arkın (Aşağı Bostancı Köyü Muhtarı)

“Güvendiğim üç kurum arasında asker, belediye ve polis var. Güvendiğim isimler arasında ise UBP eski Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar ve milletvekili Fırtına Karanfil var.”

Kemal Kısaoğlu (Kalkanlı Köyü Muhtarı)

“Kurum olarak hiçbir kuruma güvenim yoktur. Güven bırakmadılar. Güvendiğim isimler arasında ise CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan vardır.”

Halil Yangın (Şahinler Köyü Muhtarı )

“Güvendiğim kurumlar arasında yargı, İçişleri Bakanlığı ve Orhan Şevketoğulları şirketi var. Güvendiğim isimler arasında ise Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar ve İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler var.”

Metin Delideniz (Canbulat Muhtarı)

“Ülkede Güvenlik Kuvvetleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğünden başka güvendiğim kurum yok. Ülkede güvendiğim 3 isimden ilki Reşat Akar’dır. Samimiyetlerine ve iyi niyetlerine inandığım için Olgun Amcaoğlu ve Tufan Erhürman’a da güveniyorum.”

Ahmet Serdar (Serdarlı Muhtarı)

“Güvendiğim 3 kurum ismi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ,Diyalog Medya Grubu ve SİM TV’dir. Ülkede güvendiğim ilk üç isim Tufan Erhürman, Sıla Usar İncirli ve Fazilet Özdenefe’dir.”

Buran Dirensoy (Mutlukaya Muhtarı)

“Ülkede güvendiğim kurumlar İçişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’dır. Ülkede güvendiğim ilk 3 isim ise Sunat Atun, Olgun Amcaoğlu ve Kutlu Evren’dir.”

Rifat Sevindik (Piyale Paşa Muhtarı)

“Ülkede güven duyulacak siyasi yapı kalmamıştır. Askere ve polise güveniyorum bu yüzden güvendiğim kurumlar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Anayasa Mahkemesi’dir. Ülkede güvendiğim üç isim Polis Genel Müdürlüğü Başkanı Ahmet Soyalan, Dursun Oğuz, Fikri Ataoğlu’dur.”

Ali Buruk (Anadolu Mahallesi Muhtarı)

“Ülkede güvendiğim 3 kurumdan ilki Tarım Bakanlığı, ikincisi Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve üçüncüsü ise İçişleri Bakanlığıdır. Ülkede güvendiğim 3 isim ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Zorlu Topaloğlu, Dursun Oğuz ve Talip Atalay’dır.”

Mustafa Çobanoğlu (Dipkarpaz Ersin Paşa Mahallesi Muhtarı)

“Aslında ülkede güven duyulacak hiçbir kurum kalmadı ama duygusal davranırsam güven duyulabilecek ilk kurum Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’dır. Yargı’ya ve İçişleri Bakanlığına da güveniyorum. Ülkede güvendiğim 3 kişi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dursun Oğuz ve Kaymakamım Ertuğrul Toroslu’dur.”

Erbil Kara (Altınova Muhtarı)

“Ülkede güven duyduğum ilk 3 kurumun başında Diyalog Medya Grubu geliyor. Daha sonra Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Yargı’ya güveniyorum. Ülkede güven duyduğum isimlerden ilki de tabi ki Reşat Akar’dır. Diğer isimler ise Tufan Erhürman hocam ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Zorlu Topaloğlu’dur.”(Bitti)