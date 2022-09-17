Öğrenciler zarar görüyor

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, bir buçuk ay önce atanan Vakıflar İdaresi yönetim kurulunun, atandıktan hemen sonra değiştirileceği gerekçesiyle toplantı yapmadığını ve bu nedenle Vakıfların ek bütçesinin de geçmediğini söyledi. Özersay, “gayrimeşru hükümetin bu sorumsuzca tutumu ve ilgisizliği nedeniyle çok sayıda öğrenci ve eğitim kurumu zarar görüyor, okullar açıldı ama bu konularda Vakıflar adım atamıyor” dedi.

Özersay, açıklamasında, Vakıflar İdaresi tarafından pek çok öğrenciye verilen destek burslarının, okul harcı desteklerinin, üniforma ve İngilizce ders kitabı desteklerinin kararlaştırılamadığını öne sürerek, “Kimi okulların tamirlerini, ek dersliklerinin yapılmasını, fotokopi, klima ve yazıcı gibi bazı temel araç ve gereçlerinin alımı konusunda da normalde destek veren Vakıflar İdaresi şimdi yönetim kurulu fiilen ortada olmadığı için ve kağıt üzerinde kaldığı için adım atamıyor. Maalesef olan öğrencilere oluyor” dedi.

Yakında üniversitelerin de açılacağını ve okul harçları konusunda destek verilen yardıma muhtaç öğrencilerin de belirsizlik içerisinde bırakıldığını da belirten Özersay hükümete çeşitli eleştirilerde bulundu, bu konudaki belirsizliğe derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Mesaj yayınlamakla, fotoğraf paylaşmakla olmuyor

Özersay, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığını ve bu türden yardımların özellikle ihtiyaçlı dar gelirli aileler açısından çok önemli ve anlamlı olduğunu vurgulayarak “ama bu işler eğitim öğretim yılının başladığı ilk gün kamuoyuna her sene beylik açıklamalar yapmakla, mesaj yayınlamakla ve öğrencilerle birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşmakla olmuyor. Bu öğrencileri, aldıkları bursları ve okul harçlarının ödenmesini gerçekten önemsiyor musunuz? Vakıfların okullarda yaptırdığı tamiratları ve diğer malzeme, araç gereç alımı konusunda yaptığı yardımların devamını istiyor musunuz? O halde bu konudaki belirsizliğe derhal son verin” ifadelerini kullandı.

Bugün hem bazı ailelerin hem de bazı öğrencilerin mağdur edilmesinin sorumlusunun hükümet olduğunu da vurgulayan Özersay “bu mağduriyet neden yaşanıyor peki? Gayrimeşru hükümet önem vermediği, zaman ayırmadığı, daha bir buçuk ay önce atadığı yönetim kurulunu değiştirmeye karar verdiği ama kimi atayacağına karar veremediği ve mevcut atadığının da toplanmasına müsaade etmediği için bu kaos yaşanıyor” dedi.

