Tonu 45 dolar

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na (Kıb-Tek) 200 bin metrik ton akaryakıt temini ve taşınması için önceki gün yapılan pazarlık usulü ihaleyi, ton başına 45 dolar 9376 cent teklif veren İçkale Petrol kazandı.

İlk oturumda ton başına verilen teklifler 45 dolarla 60 dolar arasında değişmiş, Gulf Banker Petrol 45 dolar 95 cent, İçkale 58 dolar, Sülem Sistem 49 dolar ve Sidereal 60. 88 dolar teklifte bulundu.

İhalede verilen ikinci tekliflerde Sidereal Lines LTD. 45 dolar 95 cent, Sülem Sistem Elektrik LTD. 19 dolar 80 cent, İçkale Sosyal Hizmetler Taşımacılık 45 dolar 9376 cent ve Gulf Banker Petrol 30 dolar teklif sundu. Gulf Banker Petrol, kriterlere uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı kaldı. İhaleyi, ton başına 45 dolar 9376 cent teklif veren İçkale Petrol kazandı.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, “İhaleyi pazarlık usulüyle yapmak yerinde bir karardı. İyi bir yarış oldu. Doğrudan alımda 75 dolar olan fiyat, pazarlık usulünde 45 dolara düştü” dedi.

Üresin, yedi şirketten üçünün teknik nedenlerle ihaleden elendiğini, kalan dört şirketten ikinci teklif aldıklarını, bu şirketler arasında yer alan Gulf Banker Petrol’ün de kriterler nedeniyle değerlendirme dışı kaldığını belirtti.

Gerekçeli kararın yasa gereği katılımcılara, taraflara ve Kıb-Tek’e bildirileceğini söyleyen Halis Üresin, sonucun hayırlı olmasını diledi.