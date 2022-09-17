Başbakan Ünal Üstel, Kıb-Tek ile ilgili olarak Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığını, bu konuda Sayıştay’ın raporunun beklendiğini belirtti. Üstel, Kıb-Tek’e pahalı yakıt satılmasına yönelik “Çete var”, “İhale mafyası var” yorumlarını onayladı ve “Ben bu düzene çomak soktum. Yüreğim bugüne kadar yapılanları kaldırmadı” diye konuştu.

Başbakan Ünal Üstel, dün sabah bir grup gazeteci ile kahvaltıda bir araya geldi, kamuoyunda çok konuşulan bazı konuları anlatma fırsatı buldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda (Kıb-Tek) geçen dönem yaşanan sıkıntıları anlatan Üstel, hem özeleştiri yaptı hem de sorunların çözümü için çalıştıklarını vurguladı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun Kıb-Tek ile ilgili olarak yaptığı incelemeyi tamamladığını aktaran Üstel, Sayıştay raporunu beklediklerini söyledi. Üstel, Sayıştay’ın da raporunu hızlı şekilde tamamlamasını talep ettiklerini söyledi.

Yakıt krizinin yaşanmasına sebep veren firmalarla, pahalı yakıt sağlayan firmaların kimlere ait olduğunu incelediğinde şaşırdığını, zira bu firmalarda ortak ilişkilere ve isimlere rastladığını belirten Başbakan Üstel, Teknecik’e ancak 12 bin tonluk gemilerin yanaşabildiğini, Akdeniz çanağında 12 bin tonluk gemilere kimin sahip olduğunun da bilindiğini aktardı.

Başbakan, “Kurulan bir düzen var. Gemi belli, kaptan belli, yakıt yeri belli. Ben bu düzene çomak soktum. Yüreğim bugüne kadar yapılanları kaldırmadı. Sunat beyle yollarımızı ayırmamın nedeni de bu süreçteki günlerde ortaya bir çaba koymaması” ifadesini kullandı.

Gemi kaptanı bir yerlerden telkin aldı

“Kıb-Tek’e 75 dolara doğrudan satın alınan akaryakıt için şimdi 45 dolara teklif atıldı, bu farkın bedelini kim ödeyecek?” sorusuna Üstel, ihalesiz alımların mecburiyetten yapıldığını söyledi. Üstel, bu alım yapılmasa ülkenin elektriksiz kalacağını iddia etti.

Yakıtı pahalı ya da normal getiren farklı şirketteki hissedarların isimlerinin aynı olduğunu, bunu fark ettiğini de söyleyen Üstel, ihale yasasının da mutlaka değişmesi gerektiğini anlattı.

Ülkeye pahalı yakıt alınması için Teknecik’e gelen yakıt dolu geminin Marmara’da iki gün bekletildiğini anlattı.

Üstel, “Gemi kaptanı bir yerlerden telkin aldı. Yakıt yüklü gemiyi KKTC’ye getirirken, bir anda Marmara denizine demir attı, cep telefonlarını da kapattı. Geminin ülkemize yanaşmadığını fark edince derhal Türkiye yetkilileri ile irtibata geçtik, yardım istedik. Sahil Güvenlik ekipleri Marmara denizinde bu gemiyi buldu. Kaptanla konuşuldu. Kaptan “Kıbrıs’a gitmem” diye diretti. Geminin sahibi olan şirket kaptanı değişti ve geminin ancak bundan sonra 48 saat içinde Teknecik’e yanaştı” dedi.

Üstel, tüm bu ilişkilerin sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Yakıt anlamında kurulu bir düzen olduğunu belirten Üstel, kurumu Başbakanlığa bağladığını, Maliye Bakanlığı’nda da görev değişikliğine gidildiğini belirtti.

Enerji üretim sistemleri değişmeli

Başbakan Ünal Üstel, şu anda önceliğinin Kıb- Tek’in enerji üretim sistemlerinin tamamen değişmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan, “AKSA, hem Rum tarafından hem de Kıb- Tek’ten daha ucuza üretim yapıyor.

AKSA’nın sattığı elektrik, Kıb-Tek’in maliyetinin neredeyse yarısı. Gelinen durum budur” dedi.

Üstel, nihai hedefin Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi olduğunu, bu niyetini Türkiye yetkilileri ile de paylaşacağını anlattı.

Üstel, “Elbette kablo ile elektrik gelince kurulu enerji üretim gücümüzü kapatmayacağız. İhtiyat olarak üretim sistemlerimiz hazır olarak duracak” ifadesini kullandı.