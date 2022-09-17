Dosta güven düşmana korku

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Gülseren Askeri Kışlasında gerçekleştirilen yemin töreninde konuştu. Topaloğlu, tek bir santim vatan toprağını düşmana vermeyeceklerini söyledi.

45/3’üncü dönem mesleki asteğmen ve 45/4’üncü dönem çavuş celbi yemin töreni Gülseren Askeri Kışlasında gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, GKK Komutanı yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, diğer askeri ve sivil yetkililerle, yemin eden askerlerin aileleri katıldı. Törende halk dansları ekipleri gösteri sundu.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından tören, sancağın tanıtılması, ant içmenin icrası, celp adına Asteğmen Remzi M. Dalgıç'ın konuşması ve Çavuş Kürşat Akbaş'ın şiiri ile devam etti. Yaş kütüklerine dönem plaketlerinin çakılmasının ardından, başarılı personele ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

En kutsal tören

GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, askerlikteki en kutsal tören olan ant içme törenine katılan tüm askerlerin vatan savunmasında aldıkları ulvi görevi en iyi şekilde yerine getireceği yönündeki inancını belirtti. Topaloğlu, askerlerin atalarının başlattığı onurlu mücadelenin devamını sağlamak için görevlerinin başında olduklarını kaydederek, kendi görevlerinin de anne-babaların emanet ettiği evlatları fikren ve bedenen en iyi şekilde yetiştirerek geri göndermek olduğunu söyledi.

Yeni asteğmen ve çavuşlara seslenen Topaloğlu, ant içerek kalben askerlik mesleğine olan bağlılıklarını tescillediklerine vurgu yaptı ve hayatları boyunca akıllarından çıkarmayacakları bu andın zor zamanlarda kendilerine yol göstereceğini kaydetti.

Topaloğlu, yeni celbin de, Atatürkçü düşünce sistemine bağlı, attığını vuran, disiplinli, bilgi ve becerili, milli davayı benimsemiş, dürüst ve iyi askerlerden oluştuğunu belirterek, tek bir santim vatan toprağını düşmana vermeyeceklerini kaydetti. Yeni celbin yemin töreninin kutlu ve uğurlu olmasını dileyen Topaloğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş vatan savunmasında emek vermiş tüm mücahit ve mücahideleri sevgi, saygı ve rahmetle andığını ifade etti.