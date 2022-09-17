Fotalılar coştu

Ömer KADİROĞLU

Dağyolu Spor Kulübü, çarşamba geceleri düzenlendiği tombala etkinliği sezonunu muhteşem bir eğlence ile kapadı. Dağyolu Spor Kulübü tesislerinde düzenlenen tombala geceleri yoğun bir ilgi görürken, sezon finali gecesinde sahne alan Ali Uslu yorumladığı şarkılarla geceye katılanlara müzik ziyafeti sundu. Oryantal Özlem Sultan da geceye katılanları coşturdu.