banner564
banner556

Fotalılar coştu

Dağyolu’nda Çarşamba geceleri düzenlenen tombala etkinliği sezonu muhteşem bir eğlenceyle kapandı

Fotalılar coştu

Ömer KADİROĞLU
Dağyolu Spor Kulübü, çarşamba geceleri düzenlendiği tombala etkinliği sezonunu muhteşem bir eğlence ile kapadı.  Dağyolu Spor Kulübü tesislerinde düzenlenen tombala geceleri yoğun bir ilgi görürken, sezon finali gecesinde sahne alan Ali Uslu yorumladığı şarkılarla geceye katılanlara müzik ziyafeti sundu. Oryantal Özlem Sultan da geceye katılanları coşturdu. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hizmete açıldı
Hizmete açıldı
  1. KIBRIS

banner464

banner566

banner455

banner565