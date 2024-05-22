Polonya'nın Gniezno kentinde sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti. Kamu binalarının da aralarında bulunduğu yüzlerce binayı su basarken, bir ayda yağması gereken yağışın bir saatte yağması nedeniyle sokaklar göle döndü.

Aralarında hastane, karakol ve okullarında bulunduğu yüzlerce binayı su bastı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle birçok binanın çatısı uçarken, vatandaşlar su baskınları dolayısıyla itfaiyeye 270 kere yardım çağrısında bulundu.

Sağanak yağış ve sonrasındaki dolu sokakları adeta göle çevirirken, çok sayıda araç da zarar gördü.

Yetkililer, sağanak ve dolu nedeniyle can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Gniezno Belediye Başkanı Michal Powalowski yaptığı açıklamada şu an için bazı evlere elektrik ve su verilemediğini belirterek, hasar tespit çalışmalarının birkaç günü bulabileceğini söyledi.

Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü, ise kente metrekare başına 80 ile 100 litre yağış düştüğünü, bunun bir ay da düşmesi gereken yağış miktarına eşit olduğunu açıkladı.