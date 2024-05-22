Girne’de geçtiğimiz gün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikler, Ramadan Cemil Meydanı'nda (Eski Belediye Binası Önü) yapıldı.

Saat 17.00’de yeme-içme stantlarının kurulmasıyla başlayan etkinlikler yoğun katılımla tamamlandı.

Living Coils, etkinliğin ilk grubu olarak saat 18.00’de sahne aldı. Living Coils’in ardından saat 19.15’te STOPop-Rock Band Serdar Tuksal Quartet, enerjik performanslarıyla seyirci karşısına çıktı. Gece, saat 20.45’te başlayan ve 22.00’de son bulan olan Ahmet Evan konseri büyük beğeni topladı.

