‘Gerekli önlemler alınmalı’

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, meclisin dünkü toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’de hayata geçen tasarruf tedbirlerine dikkat çekti.

Uluçay, kamunun benzin ve personel giderlerinin Türkiye gibi büyük coğrafyaya sahip bir ülkede bile konuşulmaya başlandığını belirtti.

Tasarruf tedbirlerinden örnekler veren Uluçay, Türkiye’nin turizm ve diğer sektörlerdeki gelir artışını sağlamak için attığı adımlara da değindi.

Türkiye’nin dış piyasalarda finansman bulmakta zorluk çektiğini bunun için de adımlar atıldığını ifade eden Uluçay, Türkiye’nin enflasyonla mücadeleyi en büyük öncelik olarak belirlediğini de kaydetti.

Türkiye’nin gıda arzını artırmayı da enflasyonla mücadele açısından en büyük araçlardan biri olarak gördüğünü anlatan Uluçay, bu konuda Türkiye yetkililerince yapılan açıklamalardan da örnekler verdi.

Türkiye’deki ekonomisinden veriler sunan açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını paylaşan Uluçay, Türkiye’deki ekonomik tedbirlerin KKTC’ye de yansıması olduğunu ifade etti.

Ekonomik raporlara işaret eden ve KKTC ekonomisinin pandemi dönemi sonrası kayda değer bir toparlanma içine girdiğini söyleyen Uluçay, Yeşil Hat Tüzüğü’nün ciddi potansiyele sahip olduğunu anlattı.

Uluçay, narenciye ürünleri için de Güney Kıbrıs’la olan ilişkinin önemli olduğunu belirtti, yürütülen siyasetin ekonomiye yaptığı etkilere işaret etti.

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki ticaret hacminin büyütülmesinin ekonomiye etkisine işaret eden Uluçay, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’in gelişinin iki tarafın ekonomik ilişkilerini geliştirmek için bir fırsat olarak kullanmanın yaratacağı faydaya işaret etti.

Ete destek konusunda yapılan uygulamanın somut bir sonuç vermediğini kaydeden Uluçay, olaya geniş bir çerçeveden bakmak gerektiğini dile getirdi.

Et fiyatının ya da gıda fiyatının tek nedeninin enflasyon olmadığını belirten Uluçay, işletmelere yaşadıkları toplam girdiler üzerinden bakmak gerektiğini anlattı, enerji ve iş gücü maliyetlerini örnek verdi.