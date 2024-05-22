Yakınlaşma önlemleri

Fileleftheros gazetesi: “Eğitim İçin Kıbrıslı Türkler Aranıyor – Verimlilik Merkezi’nde Yeni Toplantı” başlığıyla verdiği haberde, Rum hükümetinin, Kıbrıslı Türklere yönelik açıkladığı önlemler paketinde yer alan eğitim konusuna değindi.

Gazete, Kıbrıslı Türk çalışanların, Avrupa Beceriler Yılı çerçevesinde “Kıbrıs İnsan Gücü Geliştirme Merkezi” (AnAD) ve Verimlik Merkezi’nde (KEPA) düzenlenecek eğitimlere katılabilmeleri konusunun ele alındığını belirtti.

Türkçe düzenlenmesi öngörülen bu eğitimlere hangi Kıbrıslı Türklerin davet edileceği konusunun gündemde olduğunu ve öncelikli düşüncenin, eğitimlere Güney Kıbrıs’ta hali hazırda çalışmakta olan 3 bin Kıbrıslı Türk’ten başlanacağını vurgulayan gazete, hedefin bin Kıbrıslı Türk’ün bu eğitimleri alması olduğunu yazdı.

Gazete, Rum sendika ve işveren örgütlerinin Kıbrıslı Türk örgütlerle iletişimlerinin bulunduğunu, bu sebeple başka Kıbrıslı Türk gruplarının da eğitimlere davet edilmelerinin olası olduğunu, bu konunun da bugünkü toplantıda ele alınacağını aktardı.

Gazete ayrıca, Rum Çalışma Bakanı Yannis Panayotu’nun yakın geçmişte yaptığı açıklamada, bin Kıbrıslı Türk’ün katılması planlanan, “Yeşil Beceriler” ve “Dijital Becerilerin” geliştirilmesini içeren bir eğitim programının, Mayıs-Aralık 2024 döneminde gerçekleştirileceğini söylediğini de hatırlattı.