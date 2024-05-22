Güzel bir etkinlik oldu

Merit Otellerinin okullar düzeyinde başlattığı sosyal sorumluluk projesinin bu yılki son etkinliği ana sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen kaplumbağa boyama etkinliği oldu.

Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği işbirliğinde anaokullara yönelik başlayan kaplumbağa boyama etkinliğinin ilki Karşıyaka Merkez İlkokulu ana sınıf öğrencileriyle yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde yapılan etkinlikte öğrencilerin hayal gücünü canlandırmaları ve bunu boyaya dökerek eğlenmelerine imkân sağlandı.

Etkinlik kapsamında öğrencilere kaplumbağa kalıplarının nasıl döküldüğü gösterildi. Ardından da öğrenciler dağıtılan kaplumbağa kalıplarını fırça ve boyalarla hayallerindeki renklerde boyadılar.

Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Ertarkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Karşıyaka Merkez İlkokulu Müdürü Ülgen Osmanlı, Müdür Muavini İsfendiyar Pilli ve okul öğretmenlerinin katıldığı etkinlik renkli geçti.

