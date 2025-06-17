Yüzlerce ölü, binlerce yaralı

İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemesiyle başlayan savaşın dördüncü günü geride kaldı. İsrail, dün İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlattı. İran medyası, İsrail savaş uçaklarının kuzeydeki Meşhed kentinde bulunan Hava Kuvvetleri Üssü’nü vurduğunu duyurdu. Saldırının ardından bölgeden siyah dumanlar yükseldi. İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail ordusu ise Meşhed'e saldırı düzenlemediklerini iddia etti. İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi hayatını kaybetti, bin 277 kişi yaralandı.



İsrail ordusu, İran'ın karadan karaya füze fırlatan rampalarının üçte birini imha ettiklerini iddia etti. Ordu Sözcüsü Effie Defrin, konuya ilişkin açıklamasında, İsrail'in 50'den fazla savaş uçağı ve diğer hava araçlarıyla İran'a ait 120'den fazla füze fırlatıcısını vurduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail Hava Kuvvetleri, Tahran'ın hava sahasında kontrolü sağladı" açıklamasında bulundu. "İki ana hedefimize doğru ilerliyoruz" diye konuşan Netanyahu, bu hedeflerin "nükleer tehdidi ortadan kaldırmak ve füze tehdidini yok etmek olduğunu" söyledi. İran halkına da seslenen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Tahran halkına tahliye çağrısı yapıyoruz, harekete geçiyoruz" ifadelerini kullandı. Netanyahu, "zafere doğru ilerlediklerini" ileri sürdü.



Devrim muhafızları: İsrail dursa da biz durmayacağız

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin açıklamasının aksine, İsrail’in saldırıları dursa da kendilerinin durmayacağını söyledi. İran devlet medyasında açıklamaları yayımlanan Pakpur, “İsrail saldırıları dursa dahi işi sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. İsrail’in saldırılarına karşılık ağır saldırılar gerçekleştirdiklerini dile getiren Pakpur, İsrail’in kayıplarını gizlediğini öne sürdü. Pakpur, “İsrail’in önemli bölgelerini yıktık ve devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Gerçek Vaat 3



İran da İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırısı karşılığında "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği misillemeyi başlattı. Drone'ların yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da patlamalar meydana geldi. İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan İran füzeleri nedeniyle İsrail'de 24 kişi hayatını kaybetti, 592 kişi yaralandı. İsrail ordusu, ülkedeki herkese yönelik muhtemel İran saldırısına karşı sığınakların yakınında durulması talimatını yineledi. İran devlet televizyonu, Silahlı Kuvvetlerin İsraillilere yönelik "tahliye" uyarısını içeren açıklamasını yayımladı. Açıklamada, "İşgal altındaki toprakları terk edin ki yaşayabilesiniz." ifadesi kullanılırken, İsrail’in Kanal 12 ve Kanal 14 televizyonlarına da "tahliye" çağrısı yapıldı.

