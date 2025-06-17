‘Ortada kaldı’

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin, ülkesinin üçüncü bir ülke aracılığıyla İsrail’e mesaj göndermediğini açıklayarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i yalanlaması Rum basınında geniş yer aldı.

Haravgi gazetesi haberi “İran, Hristodulidis’ten İsrail’e Mesaj İletmesini Talep Ettiğini Yalanladı-Nikos Hristodulidis Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Düşüncesiz Bir Şekilde Ortada Bıraktı” başlığıyla verdi.

Habere göre, Hristodulidis, “İran’ın, kendilerinden İsrail’e mesaj iletmelerini istediğini, bunu yapacaklarını, buna bağlı olarak da İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini” ifade etti.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca, bölgedeki gelişmelerin ele alınması için AB Dışişleri Konseyi’nin toplanmasını da istediklerini belirtti.

Gazete, İran Dışişleri Bakanlığı'nın cumartesi günü yaptığı resmi açıklamada Tahran’ın, İsrail saldırılarının sona erdirilmesi amacıyla Güney Kıbrıs’tan Avrupa ülkelerine yönelik girişimde bulunmasını istediğinin ifade edildiğini de anımsattı.

Habere göre, İran Dışişleri Bakanlığı bu açıklamayı Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile İranlı mevkidaşı arasındaki telefon görüşmesi vesilesiyle yapılmıştı ancak açıklamada Güney Kıbrıs’ın İsrail’e yönelik girişimde bulunulmasının istediğine dair bir ifade bulunmuyordu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis açıklamasında, ayrıca İran-İsrail arasındaki çatışmaya atıfta bulunarak gerginliğin azaltılması ayrıca diplomasi ile diyaloğa geri dönülmesinin gerektiğini vurguladı.

Hristodulidis, Doğu Akdeniz’deki güvenliğin ve istikrarın korunmasına verdikleri önemden de söz etti.

