Büyük heyecan yaşandı

Ömer KADİROĞLU

2019-2020 öğretim yılı Kolej Giriş Sınavı (KGS) ikinci basamağı dün gerçekleşti. Covid-19 pandemi tedbirleri çerçevesinde yapılan düzenleme ile öğrenciler okullarda 250 kişiyi aşmayacak şekilde, 12’şer kişilik sınıflarda sınava alındı. Öğrenciler sınavda ter dökerken aileleri de sınavın gerçekleştiği okulların önünde ter döktü. KGS sınavı Türk Maarif Koleji, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Anafartalar Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 10 sınav merkezinde, iki oturumda yapıldı. Öğrenciler; iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda elde ettikleri Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre kayıt hakkı elde ettiler. Sonuçlara göre toplam 620 öğrenci 2020-2021 öğretim yılı için devlet kolejlerine kayıt hakkı elde etmiş olacak.

Çocuklarını sınava götüren ve saatlerce kapı önlerinde bekleyen aileler sınava hazırlık süreci ile ilgili Diyalog’a konuştu. Bu yıl eğitim hayatlarında yaşanan pandemi nedeniyle zorluklar yaşandığını ifade eden aileler şunları söyledi:

Ne dediler…?

Gülderen Hacımevlüt

“Çocuğumu KGS sınavı için getirdim ve çok heyecanlıyız. Bu dönem sınavlara hazırlık çok zor oldu. Coronavirüs nedeniyle ders bulamadık, dışarıya çıkamadık ve en önemlisi de okullar kapalıydı ve çocuklar düzgün bir eğitim alamadı. Arkadaşlarımla birlikte çocuklarımızı Kolej giriş sınavına hazırladık. Daha önce aynı heyecanı oğlumda yaşamıştım o da Türk Maarif kolejinde okuyor. Bugün sınava giren çocuğuma da başarı elde edeceği konusunda güveniyorum.”

Özge Baysan

“Çocuğum sınava geldi ve en az onun kadar heyecanlıyım. Sınava hazırlık sürecini evde soru çözerek ve konu tekrarları yaparak hazırlandık. Anne çocuk çalışması yapmak zorunda kaldık çünkü pandemi nedeni ile dershaneler, okullar, özel dersler hepsi kapalıydı. Normalde de çocuğumuzla dersler çalışıyorduk ancak bu yıl tamamıyla anne çocuk ders çalıştık. Bu yıl çocukların okullardan uzaklaşması, dershanelere ve özel derslere korona virüs nedeniyle gidememesi zor bir süreci ortaya çıkardı. Evlerimizde bu zorlukları yaşadık ve normalde zor olan kolej sınavını salgın bu yıl bir o kadar daha zorlaştırdı. Çocuğumun elinden geleni yapıp başaracağına güvenim tamdır. Tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum.”

Bilgiç Kanal

“Çocuğumuz sınavda ve heyecanlıyız. Çocuğumuz koleje hazırlanırken ilk önce özel ders aldırttık ancak sonrasında çıkan korona virüs nedeniyle hiçbir şekilde ders desteği alamamaktan ziyade normal okul eğitimini bile alamadılar. Uzaktan eğitim yoluyla ders dinleyip soru çözme gibi çalışmalarla sınava hazırlandık. Bu yıl çocuklar okullarından, özel derslerden ve dershanelerden uzak kalsalar da heyecan yapmadıkları sürece kendi çocuğumun da diğer tüm çalışarak sınava gelen çocukların da başarılı olabileceğine inanıyorum. Sınava hazırlık sürecinde daha çok anneden destek aldı. Eşim de kolej çıkışlı olduğu için çocuğumuza daha çok eşim yardımcı oldu.”

Mehmet Çeltik

“Çocuğumuzu sınava getirdik ve en az onun kadar heyecanlıyız. Bu yıl pandemi nedeniyle çocuklar eğitimden uzak kaldılar ve çok iyi bir hazırlık yapamadılar. Maddi imkânımız da zaten dershaneye göndermeye müsait değildi olsa bile salgın nedeniyle onlar da kapalı olduğundan okulda görebildikleri kadarıyla sınava girdiler. Böylesi sınavlarda ön hazırlık ve eğitim devamlılığı önemlidir. Bu yıl eğitimde aksilikler yaşansa da çocuğumun başarılı olacağına inanıyorum. Tüm çocuklarımıza başarı diliyorum.”

Cevdet Akgür

“Çocuğumuzu sınava getirdik ve heyecanlıyız. Birçok aile sınavlara hazırlanırken çocuklarını spor aktivitelerinden uzaklaştırdı ancak biz öyle bir kısıtlama yapmadık. Bu yıl yaşanan pandemi nedeni ile sınavlara hazırlanmak biraz daha zor oldu. Çocuklar eğitim kurumlarından uzak bir şekilde sınavlara hazırlandı. Online ders takibi ve öğretmenlerin gönderdiği testlerin çözülmesi ile sınavlara hazırlandık. Bu çocukların eğitimden geri kalmamaları adına Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıkların iyi bir şekilde hazırlık yapması lazım çünkü ikinci dalga yaşanırsa çocuklar yine eğitimden uzak kalacaklar. Sınava giren tüm çocuklarımıza başarılar dilerim.”