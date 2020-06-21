Güney Kıbrıs'ta ‘Karantina’  şartı da yok

Güney Kıbrıs, turizmdeki kayıpları gidermek amacıyla yoğun girişimlerini sürdürüyor. Alınan karar gereğince ‘A’ kategorisinde bulunan 22 ülke vatandaşına ‘test mecburiyeti’ de uygulamıyor.

Alithia gazetesi “22 Ülkeden Testsiz Uçuş… Turizm İçin Büyük Bahis… Cyprus Flight Pass: Kıbrıs’a gelmek İsteyen Bütün Yolcular İçin Zorunlu Kart Basma Platformu” başlıklı haberinde Rum tarafının ilk aşamasını 9 Haziran’da başlattığı yurtdışından uçuş kabullerinin ikinci aşamasına geçtiğini yazdı.

Habere göre, A kategorisindeki 22 ülkeden ve B kategorisindeki 12 ülkeden uçuş yapılabilecek. Bu kategoriler haftalık olarak güncellenecek.

A kategorisinde, yani Covid-19 testinin negatif olduğunu belgelemesi istenmeyecek ülkeler şunlar:

“Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İsviçre, Lüksemburg, Malta, Norveç, Slovakya, Slovenya ve Güney Kore.”



Diğer ülkeler

B kategorisinde, yani Covid-19 testinin negatif olduğunun belgelenmesi şartıyla uçuş kabul edilecek ülkeler ise şunlar:

Belçika, Fransa, İrlanda, İsrail, İtalya, Lübnan, Ürdün, Hollanda, İspanya, Polonya, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri.

Rum Ulaştırma Bakanlığı, Güney Kıbrıs’a gitmek isteyen herkesten Cyprus Flight Pass platformu üzerinden, haklarındaki bütün bilgilerin yer alacağı uçuş kartı almasının zorunlu olduğunu açıkladı.

Gazete yurtdışından uçuşlara açılan 9 Haziran – 15 Haziran döneminde Güney Kıbrıs’a karşılıklı olarak 85 uçuş gerçekleştirildiğini ve yine karşılıklı olarak yaklaşık 7 bin kişi seyahat ettiğini kaydetti.

Haberde, şu ana kadar yurtdışından uçuşlara kapalı tutulan Baf Havalimanına ilk uçuşların bugün başlayacağı bilgisi de verildi.