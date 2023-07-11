Mesleki yemin edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları için dün Mesleki Yemin Töreni düzenledi.

Açıklamaya göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen törende 300’e yakın sağlık profesyoneli yemin etti.

Törene, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ile fakülte öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyettik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seray Kabaran piyano dinletisi sundu. Konuşmaların ardından mezunlar kep attı.