Ciddi adım

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, katıldığı bir televizyon programında ülkeye girişlerde sıkı denetimler yaptıklarını söyledi. Bir kişinin geldikten sonra buradan gönderilmesinin marifet olmadığını belirten Öztürkler, “Kontroller gelmeden önce yapılmalı” dedi.

Öztürkler, Vize Otomasyon Sistemi’nin denenmeye başlandığını da açıkladı. Öztürkler ayrıca, suça karışan kişilerin ülkeden sınır dışı edilmeleri ile ilgili adımlar attıklarını ifade ederek, “Bu ülkede ilk kez giriş yasakları ile ilgili adımlar atıldı” ifadesini kullandı.

Suçluların adaya girmelerini önceden önlemek ile ilgili hareketler ortaya koyduklarının da altını çizen Ziya Öztürkler, “Kamu güvenliği ile ilgili söylemler ve eleştiriler yapılırken herkes kendi döneminde neler yaptığını da ortaya koymalı” dedi.

Öztürkler, ülkede olmayan ama kriminal olaylarda suç teşkil edecek kişilere de giriş yasağı koyduklarının altını çizdi.

"Ülkede kırmızı veya mavi bülten ile aranan kişilerle ilgili de imzalarımızı ortaya koyduk. Hassas güvenlik operasyonları için her şeyi açıklamıyoruz ama bundan bir ay önce kırmızı bülten ile aranan bir kişinin gönderilmesi ile ilgili çok ciddi bir operasyon yaptık” diyen Öztürkler, burada ortaya koyulması gerekenin eksik bırakılanı bulmak ve önlemlerini almak olduğunu kaydetti.

Kontroller gelmeden önce yapılmalı

Öztürkler, “Bizler hükümet olarak E-Vize Otomasyon Sistemi'ni vizyonumuz olarak ortaya koyduk” ifadelerini kullanarak, bir kişinin geldikten sonra buradan gönderilmesinin marifet olmadığını hiç gelmeden önce sağlıklı şekilde kontrollerinin yapılması gerektiğini belirtti.

2023-2024 yılında E-Vize Otomasyon’un başlayacağını söylediklerini belirten Öztürkler, ülkeye girişler ile ilgili en çok iki problem yaşandığını ifade etti.

“Yaşanan sıkıntılardan biri adaya girişlerde polis kontrolünde sıkıntı yaşanması diğeri de adaya girdikten sonra öğrenci olmadığı anlaşılan kişiler…” şeklinde konuşan Öztürkler, bunları engellemek adına E-Vize Otomasyon Sistemi uygulamasının hayata geçeceğini kaydetti.

Öztürkler, bu sistemin hayata geçtiğinde çok faydalı olacağına inandığını vurgulayarak, “Alışılmış düzenden farklı bir düzene geçileceği için bu sistem çalışmaz, iş yapmaz gibi yorumlar alıyorum geçmiş zamanlarda da gördük bunu…” diyerek, sistemin birinci aşamasının bittiğini, son aşamanın da sonlarında olunduğunu kaydederek denemelere başladıklarını söyledi.