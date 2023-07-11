Nezaket ziyareti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak da görev yapan emekli Tümgeneral Erhan Uzun’u kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak 2015-2016 yıllarında görev yapan emekli Tümgeneral Erhan Uzun, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Tatar kabulde, Uzun’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptığı süre zarfında verdiği hizmetler nedeniyle Uzun’a teşekkür etti.

Kurtulmuş; Tatar, Töre ve Üstel ile görüşecek

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, eşi ve beraberindeki parlamento heyeti, bu sabah saatlerinde KKTC’ye geliyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyet ilk olarak Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarını daha sonra da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Ant Mezarını ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek ve ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile baş başa görüşecek.

Baş başa görüşme sonrası, Kurtulmuş ve Töre başkanlığında heyetler arası görüşmeye geçilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet daha sonra Başbakan Ünal Üstel ile görüşecek.

Görüşmeler sonrasında Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Boğaz Şehitliği’ni ziyaret edecek, ardından adadan ayrılacak.