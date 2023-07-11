Tatlısu Belediyesi tarafından 2015 yılında hizmete açılan Minia Kıbrıs Müzesi, yoğun ilgi görüyor. Adanın dört bir yanındaki tarihi yapıların minyatürlerinin sergilendiği açık hava müzesi her gün onlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. Orijinaline sadık kalınarak gerçek boyutlarda küçültülmüş minyatür eserler, özellikle turistler tarafından rağbet görüyor.

Minia Kıbrıs müzesinde; Gönendere Camisi, Sınırüstü Camisi, Salamis Antik Tiyatrosu, Hala Sultan Camisi, Selimiye Camisi, Büyük Han, Venedik Sütunu, Apostolos Anderas Manastırı, ST. Barnabas Manastırı, Arab Ahmet Camisi, Girne Kapısı, Girne Kalesi, Derviş Paşa Konağı, Tatlısu Harnup Ambarı ile Tatlısu Su Değirmeni’nin minyatürleri görülebiliyor.

Ayrıca müzenin hemen yanında oluşturulan lavanta tarlası da daha fazla ziyaretçinin bölgeye gitmesini sağlıyor.

