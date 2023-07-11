Endişeler seslendirildi

Filiz SEYİS

KTAMS, KAMU-İŞ ve KAMU-SEN, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde yaptığı açıklama yaparak, yeni Ercan Havalimanı’nın mevzuata uygun olmadan ve altyapı eksiklikleri ile açılmak istendiğini savunarak eleştirdi. Sendikalar, havalimanının açılmasına karşı olmadıklarını, ancak güvenli havalimanı istediklerini de vurgulayarak, bu konuda eleştirilerini dile getirdi.

Sendikalar, "Yaşanabilecek sıkıntılara ve Hava Alanı Yapım, Geliştirme, Lisanslandırma ve Çalıştırma Sertifikalandırılma ile ilgili tüzüğe uygun hareket edilmediğine dikkat çekmek amacıyla" Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Bengihan: Gerekli idari işlemler yapılmadı

İlk sözü alan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 20 Temmuz tarihinde açılacağı duyurulan yeni pistin güvenliği ile ilgili endişelerini paylaşarak, terminal ve pistin teknik altyapısının tamamlanmadığını ve mevzuata uygun gerekli idari işlemlerin yapılmadığını söyledi. Bengihan, havalimanında kalıcı elektrik olmadığını kaydederek, kurulan panoların ülkeye uygun yapılmadığını savundu.

Meteoroloji Dairesi’nin sorumluluğunda bulunan otomatik hava gözlem sisteminin ICAO (sivil havacılık faaliyetlerini ve kurallarını en geniş anlamda düzenleyen uluslararası kuruluş) kurallarına uygun tamamlanmadığını anlatan Bengihan, gözlem yapma noktasına ise tam donanımlı ve güvenli bir sistem değil, mobil bir sistem kurulacağını kaydetti. Bu eksikliklerden dolayı Meteoroloji Dairesi çalışanlarının endişelerini de aktaran Bengihan, Bakanlar Kurulu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı “duyarsızlıkla” suçladı.

Bengihan, Bakanlar Kurulu’nun Hava Alanı Yapım, Geliştirme, Lisanslandırma ve Çalıştırma Sertifikalandırılma (Değişiklik) Tüzüğü’nü onaylayarak 16 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımladığını ve geçici madde ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’na “havalimanın açılması sürecinde oluşacak eksikler tamamlanıncaya kadar ve her halükarda altı ayı geçmemek kaydı ile havaalanı lisansı ve çalıştırma sertifikası verme” yetkisi verildiğini kaydetti.

Yeni havaalanına karşı olmadıklarını vurgulayan Bengihan, “Biz güvenli havalimanları olmasını talep ediyoruz. Endişelerimiz vardır diye bunlara dikkat çekiyoruz” dedi.

Atan: Arıklı panik yaşıyor

Ardından söz alan KAMU-SEN Başkanı Metin Atan da, havalimanının açılmasına karşı olmadıklarını belirterek, havalimanının güvenli ve teknik açıdan yeterli bir şekilde açılmasının önemine vurgu yaptı.

20 Temmuz’dan sonra uçakların yine eski piste ineceği öngörüsünde bulunan Atan, yeni terminal ve pistin “göstermelik” olarak açılacağını ifade etti ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın “20 Temmuz’da açılacak” dediği için Bakan Arıklı’nın panik yaşadığını söyledi.