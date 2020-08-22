Koç ailesi şokta

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Boğaziçi köyünde, sadece KKTC’de yaşanır dedirtecek türden bir durum yaşandı. Normal haritada Koç ailesine ait olduğu belirtilen arsa, uydu görüntülerinde koçan sınırlarının dışında olduğu görüldü.

Haritaya göre, kendilerine ait görünün arsaya ev yapan Koç ailesi, mülklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

İskan Dairesi, Koç ailesiyle temasa geçerek, uydu görüntülerini incelediklerini, ev yapılan arsanın onlara ait olmadığını bildirdi.

Diyalog muhabirine yaşadığı sıkıntıyı aktaran Emine Koç, evlerinin bulunduğu yan kısımdaki arsanın Vakıflara ait olduğunu bildiklerini ve normal haritada kendilerine ait olarak göründüğünü söyledi.

Koç, kendilerine ait olan arsaya 2006 yılında ev yaptıklarını ifade etti.

Emine Koç, uydu görüntülerinde evin yapıldığı arsanın koçanda belirtilen sınırın dışında olduğuna dair kendilerine ihbar yapıldığını dile getirdi.

Koç, ardından evlerinin de üzerinde bulunduğu arsanın İskan Dairesi tarafından başka bir şahsa verildiğini öne sürdü.

Yaşanan olayın ardından mağdur duruma düştüklerini, yüklü masraf ile yaptıkları evin yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Koç, sorunun giderilmesi için yetkililere çağrı yaptı.