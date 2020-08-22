Barkod şartı getirildi

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 977 test yapıldı, 10 yeni vakaya rastlanıldı. Kuzeyde toplam vaka sayısı 247’ye çıkarken, ülkeye girişlerde uygulanan PCR testler raporlarında QR kodu (İki boyutlu barkot) şartı getirildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 977 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 3 vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, diğer vakanın ise yerel bir vaka olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. Böylece yapılan toplam test sayısı 104 bin 941’e, toplam vaka sayısı 247’ye, iyileşip taburcu edilen vaka sayısı 169’a, tedavisi devam eden vaka sayısı 74’e ulaştı.

PCR testlerinde QR kodu şartı getirildi

Bu arada Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen yolcuların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişlerinde ibraz ettikleri negatif PCR test sonucu belgelerinde, QR kodu aranma şartı olacağı açıklandı. QR kodu şartı uygulaması yarın başlayacak. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; belgelerinde QR kodu olmayan bahse konu yolcuların KKTC’ye girişlerine izin verilmeyeceği ve geri gönderileceği kaydedildi. Bu bağlamda mağduriyet yaşanmaması için, yolcular uçağa/gemiye alınmadan önce PCR test sonuçlarının QR kodları üzerinden kontrolünün hava/deniz yolu şirketlerince yapılması gerektiği ifade edildi. QR kodunun okunmadığı durumlarda belge üzerindeki Laboratuvar Numarası ve Kimlik Numarası /Pasaport Numarasının son dört hanesi girilerek e-nabız sistemi üzerindeki Covid- 19 test sonuçları biriminden kontrolleri sağlanabilecek.

Güneyde 11 vaka

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 3 bin 201 test sonucunda 11 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı bin 406’ya yükseldi.