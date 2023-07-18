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Minikler çok eğlendi

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Günışığı’nda düzenlen şarkı etkinliğinde çocuklar güzel vakit geçirdi

Minikler çok eğlendi
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Günışığı Kreş ve Anaokulu’nda düzenlenen müzik etkinliğinde çocuklar keyifli anlar yaşadı. Nejla Egemen ve Ali Özdağ’ın şarkılarıyla eğlenceli vakit geçiren minikler, alkışlarla ritim tuttu. Çocuklar bildikleri şarkılara da eşlik ederken, en çok “arkadaşım eşek” ve “çikolata” şarkısını beğendi.  Şarkılarla çocukları eğlendiren Nejla Egemen ile Ali Özdağ zaman zaman miniklerle sohbet de etti. 
 

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