Minikler çok eğlendi

Günışığı Kreş ve Anaokulu’nda düzenlenen müzik etkinliğinde çocuklar keyifli anlar yaşadı. Nejla Egemen ve Ali Özdağ’ın şarkılarıyla eğlenceli vakit geçiren minikler, alkışlarla ritim tuttu. Çocuklar bildikleri şarkılara da eşlik ederken, en çok “arkadaşım eşek” ve “çikolata” şarkısını beğendi. Şarkılarla çocukları eğlendiren Nejla Egemen ile Ali Özdağ zaman zaman miniklerle sohbet de etti.

