Ruhları şad olsun

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adıyamanlılar Dayanışma Derneği tarafından Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat depreminde yaşamını yitirenler ve Şampiyon Melekler Takımı için okutulan Mevlid-i Şerif’e katıldı.

Açıklamaya göre, Boğazköy’de okutulan Mevlid-i Şerif’e katılarak konuşma yapan Tatar, Türkiye’de meydana gelen depremde yaşamını yitirenleri anmanın ve acıyı paylaşmanın önemli bir görev olduğunu dile getirerek, “Bu acıyı unutmamız mümkün değildir. Yaşamımız boyunca bu acıyı her zaman yüreğimizde hissedeceğiz” dedi.

1974’ten sonra adaya yerleşen Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan pek çok kişinin ülkenin güçlenmesine büyük katkı yaptıklarını ve mücadele verdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, kültürel bağların gelişmesi ve kökleşmesi için karşılıklı ziyaretlerin çok anlamlı olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bin yılda bir olan bir olayla iki depremin arka arkaya yaşandığını belirterek, voleybol şampiyonası için Adıyaman’da bulunan Şampiyon Melekler Takımı'nın kaldıkları otelde yaşamını yitirmelerinin ülkede büyük bir acıya neden olduğunu söyledi. Yaşamını yitirenlerin ailelerinin her zaman yanında olacaklarının altını çizen Tatar, “Bu acıları birlikte yaşayacağız” dedi.

Kablo ile elektrik getirilmesi projesine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Böyle projelerle KKTC’de daha refah ve müreffeh yarınları yakalamamız için birlikte çalışarak mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

