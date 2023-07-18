Ölümden döndü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında, 181 promil alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen sürücü itfaiye aracına çarptı.

Polis açıklamasına göre; kaza önceki gece saat 21.30 sıralarında, Güzel Yol Sokak üzerinde meydana geldi.

Muhammet Toruntay (E-27) 181 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki “Carline” plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyreden, Necati Taşkın Sokak kavşağına geldiğinde dikkatsizce kavşağa giriş yaptı. Sürücü, o esnada sağından sokak üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Erbay Kurtuluş (E-50) yönetimindeki RHA 3286 plakalı itfaiye aracının önünü tıkayarak kazaya neden oldu.

Kaza sonucu Carline plakalı araçta yolcu olarak bulunan Aysu Toruntay (K-24) yaralanarak, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı yapılan tedavisinin ardından kontrol altına alındı.

Kazaya sebep olan sürücü Muhammet Toruntay tutuklandı.

İtfaiye aracının yangın söndürme çalışmasından geri dönerken kaza meydana geldiği belirtildi.

Dikkatsizlik kaza getirdi

Gazimağusa’da saat 23.30 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde de kaza meydana geldi.

Muhammad Idrees (E-26) yönetimindeki NT 813 plakalı araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Hurmalı Çembere geldiğinde sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yaptı ve kazaya neden oldu.

Polis açıklamasına göre, o sırada, Citymall istikametine doğru seyreden Sanaulhaq Maiwand (E-21) yönetimindeki RS 052 plakalı motosiklete çarpan Idrees, motosiklet sürücüsü Sanaulhaq Maiwand’ın sol ayak kaval kemiği ile bileğinin kırılmasına neden oldu.

Maiwand, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

NT 813 plakalı araç sürücüsü Muhammad Idrees tutuklandı.



