Önemli davet

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Beyoğlu Belediye Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Okçuluk Vakfı Kurucu Başkanı ve Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı kabul etti.

Açıklamaya göre, görüşmede KKTC’deki faaliyetleri ile ilgili Bakan Arıklı’ya bilgi veren Yıldız, Kırgızistan’ın Talas şehrinde düzenlenecek olan okçuluk turnuvası ve diğer kültürel faaliyetler ile ilgili KKTC Hükümeti ne işbirliği teklifi sundu.

Bakan Arıklı, Okçuluk Vakfı’nın Türk dünyası için çok önemi bir yeri olan Kırgızistan’ın Talas şehrinde düzenleyeceği turnuva ve diğer etkinliklerle ilgili ilettiği işbirliği teklifi nedeniyle teşekkür ederek, Haydar Ali Yıldız’a çalışmalarında başarılar diledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde etkinlik yapmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Türkiye Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı kabul etti.

Açıklamaya göre, kabulde konuşan Yıldız, her yıl 20 Temmuz öncesi KKTC’ye gelerek buradaki bayram coşkusunu birlikte yaşamak istediklerini söyleyerek her zaman Kıbrıs Türkünün yanında yer aldıklarını belirtti.

Yıldız, 40 sporcunun katılacağı bir turnuva ile Lefkoşa ve Girne’de bayrak yürüyüşü gerçekleştireceklerine değinerek milli bilinci geliştirmek ve Kıbrıs Türk varlığının bilinmesi maksadıyla bir duruş sergilediklerini kaydetti.

Töre: Kuzey Kıbrıs’ın bir Türk vatanı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Türk milleti olarak bir beraber olduklarını ifade ederek, milli günlerde yapılan anlamlı katkılardan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

20 Temmuz’un Kıbrıs Türk halkı için en büyük bayram olduğunu vurgulayarak, 20 Temmuz şafak vaktinde Mehmetçiğin gelmemesi durumunda Kıbrıs’ın bugün Girit ya da 12 adaların durumuna düşeceğini söyledi.

Başkan Töre, harekattan sonra Kuzey Kıbrıs’ın bir Türk vatanı olduğunu ve Cumhuriyeti ilan ettiklerini anımsatarak: “Türk ordusu bizim damarımızdaki kan, KKTC bedenimizdeki candır” dedi.

Ertuğruloğlu’na nezaket ziyareti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Yıldız, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Davetliler görüş sundu

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi dün toplandı.

Verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve maddeler üzerinde görüşmeye devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı ve Personel Dairesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundular.

UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Ceyhun Birinci katıldı.