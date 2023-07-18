2 ay içinde yargılanacak

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Organize Sanayi Bölgesinde 26 Haziran 2023 tarihinde dikkatsiz sürüş nedeniyle kaza yaparak, Özkan Bişmiş’in ağır yaralanmasına ve akabinde ölmesine neden 38 yaşındaki İlyas Hıdır hakkındaki soruşturma tamamlandı. Kaza yaptıktan sonra kayıplara karışan ve 13 gün sonra Girne’de yakalanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kaçma ihtimali olduğu belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Mermi, kurusıkı tabanca ve kurusıkı mermi tasarrufu suçlarından dolayı askıda davası olan zanlı cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 26 Haziran 2023 tarihinde saat 13.55 sıralarında Lefkoşa'da Organize Sanayi Bölgesinde EY 310 plakalı salon araçla seyrederken, kavşağa geldiğinde anayoldaki diğer araçlara öncelik hakkı vermeden, dikkatsiz bir şekilde sola döndüğünü söyledi.

Polis, Hıdır’ın kullanımındaki aracın o esnada güney istikametine doğru seyreden Gönyeli'de sakin Özkan Bişmiş’in yönetimindeki JK 167 plakalı salon araca çarptığını söyledi.

Polis, çarpmanın etkisi ile duramayıp yolun sağına savrulan JK 167 plakalı aracın, o esnada karşı istikametten gelen Gökdeniz Tek’in yönetimindeki GL 405 plakalı salon aracın ön kısmına, çarparak durduğunu belirtti.

Polis memuru, EY 310 plakalı araç sürücüsü İlyas Hıdır’ın olay yerinden kaçtığını, kaza sonucu JK 167 plakalı araç sürücüsü Özkan Bişmiş’in ağır yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındığını aktardı.

Polis, olay yerinden kaçan İlyas Hıdır’ın, 13 gün sonra yani 8 Temmuz 2023 tarihinde yapılan operasyonla saklandığı yerde tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Polis, zanlının 8 Temmuz’dan beri tutuklu olduğunu, Bişmiş’in önceki gün yaşamını yitirmesiyle suç nevinin değiştiğini belirtti.

Polis zanlının suçlarını sıraladı

Polis memuru, tutuklu yargılanmasını talep ettiği zanlı İlyas Hıdır’ın ayrıca 6 Mayıs 2023 tarihinde kanunsuz patlayıcı madde, ithali yasak kurusıkı tabanca ve kurusıkı mermi tasarrufu suçlarından dolayı tutuklandığını, bu suçlardan Girne’de teminata bağlandığını belirtti. Polis, zanlının teminat gereği haftada 2 gün Boğaz Karakolu'na ispat-i vücut ta bulunması gerekirken mahkeme emrine riayetsizlik suçunu işlediğini söyledi.

Polis ayrıca zanlı aleyhine 3 Şubat 2023 tarihinde süratli araç kullanma suçundan dolayıda Boğaz Karakolu tarafından bin 356 TL ceza kesildiğini ve suçu kabul ederek ödediğinin de raporlarda mevcut olduğunu aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, ülkede öğrenci statüsünde olan zanlının kaçma ihtimali olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının teminat altındayken yeni suçlar işlediğini, ayrıca kazadan sonra kaçtığını belirterek, tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.