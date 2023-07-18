Tarihi gün

Artan enerji kullanımı ve santrallerde meydana gelen arızalar nedeniyle Elektrik Kurumu son 4 gündür ülke genelinde dönüşümlü kesintilere giderken, uzun süredir konuşulan enterkonnekte sistemi için ilk adım bugün atılıyor.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a kablo ile elektrik getirilmesine yönelik projenin imza töreni için dün akşam Ankara’ya gitti.

Anamur suyunu deniz altından döşenen borularla Girne’ye taşıyan ‘Asrın Projesi’nden sonra bu kez aynı yöntemle elektrik getirilmesine yönelik proje hayat bulacak. Barış Harekatı’nın 49’uncu yılında atılan bu adımla hem Rum Yönetimine, hem de dünyaya ekonomik ve siyasi yönden önemli bir mesaj verilmiş olacak.

Ankara ziyareti çok önemli

Başbakan Ünal Üstel, Ankara’ya hareketi öncesi UBP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katıldı ve basına açıklama yaptı.

Ara seçimler sonrası gündemi değerlendirmek üzere toplandıklarını ifade eden Üstel, toplantı gündeminin; Ankara ziyareti ve 20 Temmuz olduğunu söyledi.

Ankara ziyareti ve 20 Temmuz’da açılacak Ercan Devlet Havalimanı'ndaki çalışmalarla ilgili Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisini bilgilendirdiklerini ifade eden Üstel, Ankara’da özellikle Ercan Devlet Havalimanı ve elektrik ile ilgili toplantılar yapacaklarını kaydetti.

Ercan’ın açılması ile birlikte hem Türkiye hem de uluslararası uçuşlara kapılarının açılacağını, uzun süredir bunu beklediklerini ifade eden Üstel, Ercan’da şirket ile ilgili uzun süre sürüncemede olan protokolü imzalayıp bundan sonraki süreçte hem inşaat süresinin başladığını hem de işletme sürecinin başladığını bilgilendirdiklerini, Ankara ziyaretinin bu çerçevede önemli olduğunu vurguladı.

İmzalar bugün atılacak

Ercan ve elektrikte yaşanan sorunları artık bitirmek istediklerini ve gelecek nesillere bu konularda sorun bırakmayacaklarını ifade eden Üstel, özellikle enerji konusunda, arz güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye’den ülkeye kablo ile enerji gelmesi ve enterkonnekte sistem için uluslararası bir protokol hazırlandığını ve o protokolü imzalayacaklarını söyledi.

Protokol çerçevesinde de fizibilite çalışmalarının başlayacağını söyleyen Üstel, çalışmaların bir sene süreceğini kaydetti.

Üstel, bu çerçevede bugün saat 14.00’te Yılmaz ile imzayı atacaklarını ve geri sayımı başlatacaklarını söyledi.

2 adet dizel jeneratör alınacak

Üstel, kabloyla Elektrik projesini imzalamak için yola çıkarken, Bakanlar Kurulu, Teknecik Dizel Santrali’ne 4 adet dizel jeneratör santrali kurulabilecek altyapının hazırlanması ve kurulumunun yapılması için 2 adet dizel jeneratör santrali alımı ihalesine çıkılmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, uluslararası ihale yöntemi gözetilerek, uluslararası ihaleye çıkılacak.

Bakanlar Kurulu’nun bu konudaki kararı şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, önergeye ekli sunulan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulunun 13.07.2023 tarih ve HP/276/2023 sayılı kararı doğrultusunda, Teknecik Elektrik sahası içerisinde 4 adet 15-20 MW gücünde dizel jeneratör santralı kurulabilecek alt yapının hazırlanması ve kurulumu yapılmak üzere, 15-20 MW aralığı gücünde 2 adet dizel jeneratör santralı alımı için Merkezi İhale Komitesi aracılığı ile uluslararası ihale yöntemi gözetilerek, uluslararası ihaleye çıkılmasına karar verildi.”